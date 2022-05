Slovenská spoločnosť už dávno nebola taká pobúrená ako po nedeľných „oslavách“ 1. mája v Nitre, ktoré organizoval opozičný Smer-SD. Spŕška vulgárnych nadávok na adresu prezidentky sa dotkla aj jej najväčších kritikov. No je nutné pripomenúť, že Robert Fico a Ľuboš Blaha neboli prví, ktorí si v ten deň kopli do hlavy štátu.

Prvenstvo drží minister financií Igor Matovič. Ten v diskusnej relácii na obrazovkách TA3 ostro reagoval na Čaputovej kritiku pomoci rodinám, ktorú navrhlo ministerstvo financií. Pred par týždňami mala prezidentka podľa jeho slov príhovor, v ktorom uviedla, že zníženie DPH neznižuje príjmy štátneho rozpočtu.

„Celé ministerstvo financií sa triaslo od smiechu a naozaj sme rozmýšľali nad tým, že zveríme túto výkonnú právomoc prezidentskému úradu,“ opísal Matovič. „Pani prezidentka by si mala robiť robotu, ktorá patrí jej mandátu, nemala by sa starať do vecí, ktorým nerozumie,“ dodal.

Prezidentský palác sa proti týmto výrokom rázne ohradil slovami, ktoré pripomínajú legendárne slová malého školáka z reportáže TV Markíza v Televíznych novinách „Ty prestaň klamať do telky!“.

„Igor Matovič pri svojich výpadoch voči prezidentke opakovane klame – nedávno klamal o jej stretnutiach v prezidentskom paláci, teraz jej pripisuje výrok, ktorý nikdy nepovedala,“ reagoval v mene prezidentky jej hovorca Martin Strižinec.

Politológ Radoslav Štefančík si nemyslí, že za opakovanými slovnými útokmi Matoviča na osobu prezidentky sú politické dôvody. „Podľa mňa je to len neschopnosť vyrovnať sa so skutočnosťou, že prezidentka ho ako bývalého predsedu vlády kritizovala, a pokiaľ to považuje za nevyhnutné, vie sa kriticky vyjadriť na adresu celej vlády aj dnes,“ hovorí odborník s tým, že šéf štátnej pokladnice berie kritické slová prezidentky príliš osobne.

Ďalšia vec, ktorú Matovič Čaputovej počas relácie vytkol, sa týkala prezidentského platu.



