Zosnulý Milan Lučanský sa v roku 1969 narodil priamo pod Vysokými Tatrami v Poprade. Po skončení stredného odborného učilišťa chemického sa prakticky ihneď rozhodol, že svoju kariéru spojí s Policajným zborom. V roku 1989 nastúpil ako frekventant pohotovostného útvaru vtedajšej Verejnej bezpečnosti. Od tej doby kariérne rástol, až sa neskôr v roku 2008 stal riaditeľom odboru Stred ÚBOKu (predchodca NAKA). Popri práci vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rokoch 2010 až 2012 v polícii nepracoval, no po návrate sa veľmi rýchlo dostal do vysokých funkcií. Do roku 2016 bol viceprezidentom Policajného zboru, neskôr šéfom inšpekcie ministerstva vnútra a od 1. júna 2018 policajným prezidentom. Čoskoro po nástupe do funkcie a po podnete od organizátorov protestov Za slušné Slovensko odstavil z vedenia NAKA dnes obvineného Petra Hraška. Práve za Lučanského šéfovania Policajnému zboru zadržali a obvinili 27. septembra 2018 dnes už odsúdených z vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Prezident Andrej Kiska vymenoval Lučanského do hodnosti generál 26. novembra 2018.

Lučanský však ukrýva aj inú minulosť, ktorá mnohých prekvapí. Bol členom tímu, ktorý vyšetroval vraždy mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka. Ten si dnes odpykáva doživotný trest, avšak s možnosťou požiadať po 25 rokoch o podmienečné prepustenie. Na 25 rokov bol odsúdený 10. novembra 2009. Od tej doby nevedel prísť Černák Lučanskému na meno.

Bývalý policajný prezident bol aj v tíme, ktorý riešil a dostal za mreže beštiálny gang kyselinárov. Ten začal úradovať na prelome tisícročí. Kyselinári nechali nepohodlných ľudí, prevažne "biele kone", rozpustiť v kyseline, čím si chceli zabezpečiť beztrestnosť. Niet obete - niet vraždy. Prišlo ale aj na zákerných vrahov. V rokoch 2006 a 2007 boli dvaja hlavní preživší protagonisti gangu odsúdení na doživotie.

Bývalý policajný prezident Milan Lučanský zomrel 30. decembra vo Fakultnej nemocnici J.A. Reimana Prešov. Zdroj: Facebook / Milan Lučanský

Práve počas jeho šéfovania Policajnému zboru sa rozbehla aj akcia Búrka, ktorá vyvrcholila 11. marca 2020. V tento deň NAKA zadržala a obvinila pre korupciu na súdoch Moniku Jankovskú, Zuzanu Maruniakovú, Mariam Repákovú, Denisu Cvikovú a mnohých iných. Neskôr v kauze Dobytkár obvinili ďalšie osoby vrátane Norberta Bödöra.

Lučanský skončil vo vedení polície k 31. augustu 2020. Na základe výpovedí obvinených v kauze Boží mlyn NAKA zadržala začiatkom decembra Lučanského v akcii Judáš. 6. decembra ho súd vzal do väzby. 29. decembra sa mal Lučanský v Ústave na výkon väzby pokúsiť o samovraždu. Boj o život prehral o deň neskôr v prešovskej nemocnici. Zanechal za sebou ženu a tri deti.

Jeho smrť vyvolala mnoho otázniov. Na jej prešetrenie napokon ministerstvo spravodlivosti vytvorilo komisiu. Jej členmi boli odborníci, poslanci, zátupcovia mimovládnych organizácií aj médií. Podľa jej záverov, ktoré nepodporili len dvaja členovia komisie, že si zranenia spôsobil sám, spáchal samovraždu a nedalo sa tomu zabrániť, ale aj fakt, že to, čo sa presne udialo v cele, v ktorej bol sám, nie je možné overiť.

Vyšetrovanie vo veci smrti Lučanského naďalej prebieha. Vyšetrovatelia momentálne pripravujú rekonštrukciu jeho smrti. Tá by sa mala udiať už nasledujúci mesiac.