V parlamente už druhý deň pokračuje diskusia o vládnom návrhu zákona, ktorý predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a zatvorenia obchodov, športovísk či kostolov, mohli by služby naďalej využívať zaočkovaní alebo tí, ktorí sa budú testovať či COVID už prekonali.

Novelu zákona odmietajú opozične strany Smer-SD a ĽSNS a časť nezaradených poslancov parlamentu za strany Republika a Hlas. Predseda ĽSNS Marian Kotleba v plene Národnej rady vyhlásil, že rozdeľovanie ľudí na očkovaných a neočkovaných je apartheid. Mal pri tom rúško, ktoré bolo nasadené netradičným spôsobom, keď nemal prekrytý ani nos, ani ústa.

Marian Kotleba nasadil si rúško netradičným spôsobom, keď nemal prekrytý ani nos, ani ústa. Zdroj: YouTube

Koaličné hnutie Sme rodina vyhlásilo, že nepodporí v pléne Národnej rady novelu zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach. Na tlačovej konferencii v piatok (23.07) o tom informoval predseda hnutia Boris Kollár. Poznamenal, že odmieta delenie ľudí do dvoch kategórií. „Teraz sa treba zomknúť. Preto sme sa takto rozhodli, že nemôžeme dopustiť, aby sme kategorizovali ľudí. Nie sme žiadni antivaxeri, ja som zaočkovaný aj moja rodina je zaočkovaná,“ skonštatoval Kollár a vyzval občanov na očkovanie.

Výhrady k návrhu vládneho zákonu ma aj poslanec za OĽaNO Martin Čepček. Uviedol, že imunita po očkovaní "sa len predpokladá" a dodal, že nie sú informácie o bezinfekčnosti zaočkovaných. "Takýto návrh zákona podporiť nemôžem a vyzývam na diskusiu a prepracovanie," podotkol.

Diskusia sa neskončila ani do plánovaného hlasovania, ktoré bolo o 11.00 h. O právnej norme budú hlasovať ihneď po jej prerokovaní a po prerokovaní ďalšieho návrhu. Poslanec Ondrej Dostál za SaS upozornil, že na ďalšiu vlnu pandémie sa treba pripraviť a predísť patovým situáciám, ako napríklad zahlteniu nemocníc pacientami s ochorením COVID-19. Dôsledkom by napokon podľa jeho slov mohlo byť pristúpenie k rôznym opatreniam. Ak sa chceme vyhnúť zatváraniu podnikov, treba podľa neho nastaviť systém. Tomáš Lehotský zj Za ľudí označil debatu v pléne za "veľmi nešťastnú". Najmä opozičné strany podľa neho využívali túto tému na získanie politických bodov. Upozornil na nízku zaočkovanosť na Slovensku, politici a spoločnosť by podľa neho mali urobiť všetko pre to, aby bola zaočkovanosť čo najvyššia. Novela zákona podľa neho nehovorí o delení na dve kategórie.

Počas sobotňajších rokovaní parlamentu pokračujú aj protesty niekoľkých desiatok nespokojných ľudí pred budovou Národnej rady. Na mieste je aj polícia. Protestujúci namietajú vládne opatrenia, očkovanie aj vládnu novelu. Poobede ich počet sa zvýšil na niekoľko stoviek. Vstup do budovy strážia desiatky policajných ťažkoodencov. Demonštranti prítomných policajtov vyzývajú, aby si zložili prilby a pridali sa k protestu. Z priestoru pred parlamentom a Bratislavským hradom sa ozýva piskot i skandovanie hesiel ako "hanba" či "nevzdáme sa". Viacerí protestujúci držia v rukách štátne vlajky i transparenty.

