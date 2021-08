Poslanec Robert Fico dlhodobo deklaruje, že očkovanie proti covidu by malo byť dobrovoľné. On sám ho vytrvalo odmieta. „Opakovane a bez akýchkoľvek emócií chcem povedať, že pre mňa je očkovanie osobná a nie stádovitá vec,“ vyhlásil predseda Smeru ešte počas júnovej tlačovej konferencie. Dodal, že na „pichnutie experimentálnym liekom” nevidí žiaden dôvod. „Dobrovoľne kto chce, nech ide. Ale nebudem súčasťou reklamnej kampane farmafiriem vo svete, aby som ešte aj ja prispel k ich obrovským ziskom. Ja sa očkovať jednoducho nepôjdem," vyhlásil so záverom, že verí, že v prípade cestovania bude možnosť alternatívy vo forme PCR testu či preukázaním sa prekonaním choroby.

Zdá sa však, že za ostrými vyjadreniami expremiéra sa môže schovávať aj čosi iné. Exminister Kaliňák sa totiž v nedávnom rozhovore pre portál pravda.sk nevyhol ani otázkam týkajúcim sa šéfa Smeru. „On sa proste očkovať nechce, pretože má pocit, že po všetkých jeho zdravotných ťažkostiach by mu to mohlo priťažiť. A venuje sa natoľko športu a svojej imunite, že ju má jednoducho dobrú," naznačil ďalší možný dôvod. O reakciu sme požiadali aj samotného Fica.

Expremiérovi na jar v roku 2016 operovali srdce v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. O náhlej hospitalizácií sa „šuškalo" aj v roku 2019, Smer však tieto špekulácie dementoval. Ficov súčasný zdravotný stav nie je známy.

Robert Kaliňák - exminister vnútra Slovenskej republiky Zdroj: archív

Či by v prípade očkovania mohol byť pre pacientov s kardiologickými ťažkosťami prekážkou ich zdravotný stav, je podľa epidemiologičky Zuzany Krištúfkovej relatívne. „Aby bolo možné posúdiť, či akýkoľvek pacient s ochorením srdca môže byť očkovaný, je nutné poznať jeho zdravotný stav detailne vrátane liekov, ktoré užíva," vysvetľuje. Podľa kardiochirurga Viliama Fischera je v tejto chvíli vyhodnotiť prípadné kontraindikácie vakcín vo vzťahu ku kardiologickým ochoreniam problematické. „Je to otázka, na ktorú vám v tejto chvíli seriózne neodpovie žiaden lekár. Nemáme s tým skúsenosti a teda nežiaduce účinky sa objaviť môžu, ale aj nemusia," povedal. Internista Igor Vozár tvrdí, že nežiaduce účinky sa pri očkovaní, aj keď v malom rozsahu, môžu vyskytnúť. „Ak ide o nie úplne zdravú osobu, môže byť podanie očkovacej látky rizikové,” dodal s tým, že finálne rozhodnutie o vakcinácii by sme mali akceptovať.

Infektológ Peter Sabaka zas pri očkovaní odporúča zvážiť pomer benefitov a rizík. „Ochorenia srdcovocievneho systému zvyšujú riziko ťažkého priebehu covidu. A z toho vyplýva, že človek, ktorý sa očkovaním uchráni pred covidom, oveľa viac získa," vysvetľuje. Absolútna kontraindikácia očkovania je podľa neho napríklad alergia na niektorú zo zložiek vakcíny. Podobný názor zdieľa aj kardiológ z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Pavol Chňupa. „Pre pacientov, ktorí majú za sebou srdcové ochorenie, je koronavírus mimoriadne rizikovým. Práve oni by sa preto rozhodne mali dať zaočkovať medzi prvými," vyhlásil.

