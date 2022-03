Premiér Eduard Heger (45) neodcestoval do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali. Bezpečnostný expert Juraj Zábojník (59) prekvapil hrozivo znejúcimi detailmi!

V stredu to uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok (15. 3.) večer na sociálnej sieti Telegram zverejnil zábery z rokovania s premiérmi Česka, Poľska a Slovinska.

VIDEO: Premiér necestoval do Kyjeva, lebo mu to bezpečnostné zložky neodporúčali

Otázku prečo mali naše bezpečnostné zložky z prípadnej cesty slovenského premiéra také obavy zodpovedal bezpečnostný expert a niekdajší šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník. "Zrejme len málokto vie, že práve na Slovensku vznikla svetová organizácia ochranných služieb, kde boli desiatky riaditeľov z celého sveta. Vrátane Secret service - ochranky amerického prezidenta, izraelského Mosadu a ďalších," ozrejmil. Zábojník dodáva, že už na zakladajúcej konferencii boli jasne dohodnuté princípy, na základe ktorých si budú jednotlivé služby vymieňať skúsenosti.

Juraj Zábojník Zdroj: MICHAL SMRČOK

"Úrad pre ochranu ústavných činiteľov pri vyhodnocovaní situácie spolupracuje aj s SIS, s obranným spravodajstvom, s rozviedkou, s kontrarozviedkou a vôbec so všetkými bezpečnostnými zložkami vrátane polície. Ich súčasné poznatky, samozrejme, nepoznám, no ak premiérovi cestu neodporučili, je zrejmé, že na to mali vážne dôvody," konštatoval.

O tom, či podobné obavy nezdieľali aj bezpečnostné zložky Česka, Poľska alebo Slovinska, Zábojník špekulovať nechcel. "To neviem. V konečnom dôsledku ide vždy o autonómne rozhodnutie daného politika. Osobne by som však podobnú cestu neodporúčal ani jednému z nich," prízvukoval expert, podľa ktorého za daných okolností nebolo možné premiérom garantovať bezpečnosť. "Ide o miesto prebiehajúceho vojenského konfliktu, kde okrem iného padajú rakety. A toto neovplyvní ani tá najlepšia ochranka na svete," zhodnotil.

Zábojník ďalej vysvetlil, že hoci hostiteľská krajina je v rámci viedenskej konvencie povinná poskytnúť zahraničnej delegácii ochranu, v súčasnej situácii je garancia bezpečnosti mimoriadne problematická. "Buďme k sebe úprimní, momentálne jednoducho nie je v moci žiadneho úradu zabezpečiť ich ochranu. Dôvod je prozaický. Nikdy neviete, kto akú raketu odpáli či akú zbraň použije," vysvetlil. "Zóna vojenského konfliktu mohla pokojne pretnúť napríklad železničnú trať, po ktorej prepravovali predstaviteľov daných štátov. A následky mohli byť fatálne," konštatoval. "Navyše na Ukrajine sú zbrane aj v rukách vojensky neskúsenej domobrany, a teda môže kedykoľvek prísť k náhodnému nešťastiu pri neodbornej manipulácii. Ďalším rizikovým faktorom je prípadná zrada vlastných mužov alebo zo strany zverbovanej osoby v okruhu Zelenského. A takto by sme mohli pokračovať," zamýšľal sa expert.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE