V Modrej koalícii, ktorú má pod patronátom poslanec NR SR Miroslav Kollár (53), nastala bizarná situácia. Strana, ktorá ešte pred mesiacom s nadšením ohlasovala spoluprácu s Mikulášom Dzurindom (68), dostala včera od neho verejne košom. Kollár tvrdí, že o ničom nevedel, no o to viac sa sústreďuje na možnú dohodu s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (46).

„Čaká nás rokovanie s tímom premiéra Hegera a v najbližších týždňoch chystáme snem strany, na ktorom by sme mohli sfinalizovať podobu nášho zapojenia do spoločného projektu,“ uviedol na sociálnej sieti Kollár. Ten je naďalej presvedčený, že len spoluprácou proeurópskych demokratov na jednej spoločnej kandidátke možno zabrániť prepadnutiu voličských hlasov a „možnému zvratu v demokratickej a európskej budúcnosti Slovenska“.

Mikuláš Dzurinda: Čo sa stalo medzi ním a Miroslavom Kollárom?

Modrá koalícia vznikla premenovaním mimoparlamentnej strany Spolu, ktorá s prípravným výborom Modrí – Európska ľudová strana pod vedením Mikuláša Dzurindu podpísala spoločné memorandum. Zaviazali sa k zlučovaciemu snemu. Dzurinda však včera nečakane vyhlásil, že Spolu nie je schopná snem zorganizovať, a preto sa Modrí vracajú k pôvodným aktivitám, majú ďalej záujem o konštruktívnu spoluprácu s ideovo a programovo blízkymi stranami, ale nie sú účastníkom žiadnych diskusií o novom „pravicovom subjekte“.

Takáto správa zaskočila aj samotného šéfa strany! Prvotnú reakciu predsedu Modrej koalície Miroslava Kollára si môžete prečítať v našej galérii.

Či vyjadrenia expremiéra skutočne znamenajú definitívny koniec spolupráce, Kollár povedať nevedel. „Treba sa pýtať Dzurindu. My sme nič nepozastavili, ideme presne podľa plánu, a teda že sme platformou pre širšie spájanie. Komunikujeme s ďalšími a chystáme snem,“ vysvetlil. Dzurinda na otázky zaslané denníkom Plus JEDEN DEŇ do uzávierky nereagoval.

„Rozhodnutie Mikuláša Dzurindu prišlo skutočne ako blesk z jasného neba,“ hodnotí vzniknutú situáciu politológ Radoslav Štefančík, ktorý poukazuje na dlhú Dzurindovu tlačovku spred niekoľkých týždňov. „Vtedy nezabudol pripomenúť, že podstatnou je pre neho obsahová dohoda, nie personálne nominácie. Ale vyzerá to tak, že Kollár a Dzurinda sa nevedeli zhodnúť práve na konkrétnych osobách. Sám Dzurinda totiž naznačil, že problematickou osobou by mohol byť Heger,“ mieni politológ.

S Hegerom sa podľa slov Miroslava Kollára plánuje Modrá koalícia v dohľadnom čase zhovárať. „Máme sa stretnúť. Sme zvedaví, či pôjde do niečoho samostatného, a ak áno, budeme, samozrejme, mať záujem hovoriť o spolupráci,“ prezradil Kollár. „Ja osobne si však nemyslím, že Heger by mohol byť problém pre Modrú koalíciu,“ dopĺňa Štefančík, podľa ktorého je súčasný premiér jedným z najdôveryhodnejších politikov z „torza“ vládnej koalície. „Heger či minister obrany Jaroslav Naď by takémuto zoskupeniu mohli priniesť len percentá navyše. No je otázne, či sa náhodou Dzurinda nevidel ako líder tohto zoskupenia,“ uzatvára.

