Matovič sa rozhodol položiť svoje myšlienky a pocity na „papier“ a tak v stredu v nočných hodinách vznikla krátka poviedka a o „lúzrovi a Vyvolených“...

Igor Matovič - O lúzrovi a Vyvolených

„Takto pred rokom boli médiá plné článkov Vyvolených o lúzrovi, ktorý nie je hodný sa viac do parlamentu dostať. Dlhodobo si odmietal implantovať želanú to ich vysnívanú ideológiu, a tak sa dostal do ich nemilosti. Zbožňovali Andrejka, Ivanka, Miška, Mirka, Alojzíka ... a lúzrovi predpovedali parlamentnú smrť. Hysterčili, keď si dovolil na ich bôžikov čo i len krivo pozrieť. Ich podvody či hriechy cielene odmietali vidieť, umenšovali ich, či priamo obhajovali.

Lúzer si však išiel svoje, hlas Vyvolených si nevšímal ... až zasadli sudcovia najvyšší a bôžikov do zabudnutia poslali ... a lúzer dostal od sudcov z ľudu rolu, o ktorej nikdy nesníval, keďže si roky myslel, že jeho večná rola je len v prvej línii krvácať za iných. A Vyvolení boli v šoku. Sen sa im rozplynul pred očami. Nedokázali pochopiť, prečo ich zvučný hlas, ich múdry názor, ich nespochybniteľné presvedčenie sa sudcom z ľudu zdalo také falošné, že čím viac sa snažili, tým menej im ľudia verili.

Otriasli sa a opäť idú svoje ... a nikdy to neskončí. Tí, čo pravdu hľadať mali, sa jej majiteľmi stali. Ich bohorovnosť, sebaklam a selektívna ‘spravodlivosť´ im viac nedovolí pravdu nájsť ... zostalo to na sudcoch z ľudu, aby pravdu hľadali a ďalej posúvali. Vyvolení zlyhali."



Na sociálnej sieti sa už objavili mnohé špekulácie o tom, čo a koho premiér Matovič tým vlastne myslel. Podľa mnohých kritikov tým útočil na politických oponentov. Či je to naozaj tak, je však otázne.