Europoslankyňu a niekdajšiu saskárka Luciu Ďuriš Nicholsonovú (45) rozhnevali statusy, ktoré minister financií Igor Matovič (49) venoval dosluhujúcemu ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (48). Na sociálnej sieti mu tak do komentárov napísala dlhý a pomerne osobný odkaz. Podľa slov europoslankyne ju Matovič následne zablokoval!

Matovič má na Gröhlinga ťažké srdce pre tvz. krúžkovné, ktoré údajne práve jeho vinou nebude možné spustiť podľa plánu od januára 2023. "Okomentovala som mu výnimočne zákerný post k Braňovi Gröhlingovi a on mi dal ban," vyhlásila na margo Matoviča europoslankyňa s želaním, aby mu ktokoľvek, s kým je v kontakte, odovzdal jej odkaz.

Financmajstrovi politička vyčítala, že sa "zatvoril do akvária," v ktorom mu pritakávajú všetci tí, ktorí sa "zúfalo" potrebujú dostať na kandidátku OĽaNO. "Držia ti tašku a prizerajú sa skaze. Tej, ktorú páchaš na sebe, aj na krajine. Nie sú to priatelia, si im ukradnutý, zatvorili ťa do zvukotesnej miestnosti, kam sa nedostanú hlasy zvonku. Lebo čím dlhšie vydržíš ty, vydržia aj oni," napísala Nicholsonová.

Matovičovi, ale aj Sulíkovi ďalej Nicholsonová vyčíta vzájomne meranie ega, povalenie "vlády zmeny" a Hegera dokonca nazýva papierovým premiérom. "Je neuveriteľné, ako dlho a ako hlboko dokáže padať niekdajší víťaz volieb. Odovzdaj úrad, Igor, aj prihlasovacie heslo na fejsbuk a daj si odpočinok medzi svojimi blízkymi," odkázala s tým, že naša krajina nutne potrebuje záchranu. Následne však začala byť europoslankyňa o poznanie osobnejšia a ostrejšia.

S otázkami, či je skutočne pravdou, že sa Igor Matovič rozhodol Ďuriš Nicholsonovú na základe tohto statusu zablokovať, sme sa obrátili aj priamo na OĽaNO. V prípade obdržanej odpovede reakciu doplníme.

Denník Plus JEDEN DEŇ sa obrátil aj na Ďuriš Nicholsonovú. Zaujímalo nás, či ju po zverejnení ostrého statusu kontaktoval Igor Matovič osobne. "Nikto sa mi neozval a popravde s tým ani nepočítam," ozrejmila.

