Irena Bihariová (PS) rozprúdila na sociálnej sieti vášnivú diskusiu svojím príspevkom, v ktorom tvrdí, že poslanci OĽANO našli spôsob, ako sa zbaviť rómskeho obyvateľstva v slovenských obciach! Narážala na novelu zákona o obecnom zriadení, ktorú predložil poslanec OĽANO Martin Fecko a parlament návrh v prvom čítaní schválil.

Bihariová tvrdila, že podľa nového zákona, ak by sa „nerómska“ časť dediny chcela zbaviť Rómov v „rómskej“ časti, môže to urobiť cez referendum. „Hlasovania sa smie zúčastniť len jedna časť obyvateľov, nie všetci z celej dediny, ale len obyvatelia z tej časti, ktorá sa chce odčleniť. V praxi tak jednoducho stačí, aby si nerómska časť dediny odhlasovala, že chcú byť samostatnou jednotkou bez Rómov a hotovo. Zákon tej druhej časti obce (tej v praxi zväčša rómskej) žiadne právo kecať do toho nepriznáva. Nedovoľuje im ani vyjadriť sa k odčleňovaniu hlasovaním,“ vysvetľovala predsedníčka Progresívneho Slovenska. Podľa jej slov to už nikoho netrápi, čo bude so zvyšnou časťou dediny, ktorá nebude mať samosprávne riadenie.

Bihariová kritizovala, že na hlasovaní o spornom zákone chýbali rómski poslanci Jarmila Vaňová a Peter Pollák mladší (obaja OĽANO). Zdroj: archív, olano

Politička zároveň vyčítala, že sporný zákon, ktorý podľa jej slov „legalizuje rasizmus a segregáciu, nepriniesli fašisti, ale poslanci OĽaNO“. Bola pobúrená tým, že za návrh zákona zdvihla ruku aj poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková, ako aj viacerí poslanci zo Sme rodina. Paradoxné podľa nej je, že na hlasovaní naopak chýbali rómski poslanci Jarmila Vaňová a Peter Pollák mladší (obaja OĽANO). „Hanba hanbúca je to, že ešte aj tí zo SMERu a Hlasu mali väčší chochmes a nedvihli za to ruky. A to by teda, keď už pre nič iné, malo koaličných poslancov a poslankyne fakt zahanbovať,“ skonštatovala nahnevaná Bihariová.

Následne sa do Bihariovej obul mladý poslanec OĽANO Peter Pollák s tým, že politička klame. Voči argumentu, ktorý však Pollák použil, sa Bihariová ohradila poznámkou, že Pollák operuje vetami z dôvodovej správy, ktorá je irelevatná. „Právne normy sú v zákone, nie v dôvodovej správe,“ vysvetľovala politička.

