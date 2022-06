Balíček ktorý po kritike ekonómov zmenil meno z protiifnlačného na prorodinný, bol včera definitívne schválený poslancami OĽANO, Sme rodina a ĽSNS. Táto trojica sa rozhodla prelomiť prezidentkine veto a odsúhlasiť zákon v rýchlom legislatívnom konaní, napriek tomu, že niektoré jeho časti nadobúdajú platnosť až k 1. januáru 2023. Čaputová sa ale rozhodla spraviť to, čo avizovala: „Využijem svoje oprávnenie a v časti, ktorú som namietala, podám návrh na preskúmanie ústavnosti zákona. Časť vládnej koalície pošliapala nielen pravidlá legislatívneho procesu, rozpočtovej zodpovednosti, ale ohrozila aj samosprávy a samú seba.“

Hlava štátu ale jednoznačne povedala, že na ÚS nebude namietať tú časť zákona, ktorá platí od 1. júla. Prídavok na dieťa sa teda zvýši z 25,88 eur na 30 eur a daňový bonus z 23,57 až 47,14 eur (podľa veku dieťaťa) na 70 eur pre deti do 15 rokov a 40 eur nad 15 rokov. Naopak, opatrenia ktoré majú začať platiť od 1. januára Čaputová nielenže dá posúdiť ÚS, ale požiada aj o odklad účinnosti. „Myslím si, že prezidentka dá múdro aj návrh na pozastavenie účinnosti, lebo je malá pravdepodobnosť, že ak to ÚS prijme na ďalšie konanie, tak do konca roka aj rozhodne. Je to málo pravdepodobné,“ povedal bývalý podpredseda ÚS Eduard Bárány (66) s tým, že v takomto prípade sa žiadne ďalšie peniaze k ľuďom nedostanú a bude platiť to, čo od 1. júla.

Otázne ale je, ako ÚS rozhodne. Ak by nevyhovel námietke prezidentky, platil by Matovičov protiinflačný balíček, a naopak, ak by jej vyhovel, tak by sa poslanci museli posnažiť a čo najrýchlejšie vymyslieť, ako ľuďom pomôcť. Ústavný právnik Radoslav Procházka (50) sa v minulosti síce vyjadril, že počínanie prezidentky má logiku, lebo bolo zrýchlené legislatívne konanie a nehrozila nejaká neodvratná škoda, keďže má zákon platiť až od 1. januára, ale o tom, ako ÚS rozhodne už má pochybnosti.

„ÚS zatiaľ v žiadnom prípade ktorý bol namietnutý, nevyhovel námietke že porušenie pravidiel legislatívneho procesu zakladá nesúlad s ústavou,“ povedal Procházka pre Rádio Slovensko. Ústavný právnik z Právnickej fakulty UK Vincent Bujňák je optimistickejší. Ak vraj prezidentka napadne naozaj iba ustanovenia s účinnosťou od 1. januára, tak šanca zásahu ÚS bude vyššia: „ÚS je od roku 2019 v obmenenom zložení a v ňom vydal v máju 2021 rozhodnutie vo veci predvolebného moratória. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že je pripravený zasiahnuť v prípade hrubého nerešpektovania pravidiel schvaľovania zákonov.“

Bujňák pre TA3 upozornil na fakt, že v prípade, ak ÚS nepozastaví účinnosť zákona, tak sa ľudia nemajú čoho obávať, ani keby bolo vo veci rozhodnuté až po januári 2023: „Nález ÚS by mal účinky do budúcna a nie spätne, takže žiadne peniaze by sa vrátiť nemuseli, pokiaľ by ÚS konštatoval nesúlad zákona s ústavou.“ V praxi by to znamenalo, že v januári by ľudia dostali ďalšie zvýšené dávky, no po tom, ako by ÚS uznal Čaputovej námietky, by ich dostávať prestali. Tie, ktoré im už ale boli vyplatené, by vracať nemuseli. „Pokiaľ by sa stalo, že ÚS by nevyslovil nesúlad tohto zákona s ústavou, tak by to bol precedens do budúcna, lebo politici by mohli veľmi jednoducho používať skrátené legislatívne konanie. Nebola by žiadna poistka v ústavnom systéme, aby naozaj niekto dozrel na to, aby sa dodržiaval zákon o rokovacom poriadku,“ dodal Bujňák.