Minister financií Igor Matovič (OĽANO) na stredajšiu vládu nepriniesol žiadny návrh zákona na zvýšenie platov učiteľov. Na sociálnej sieti to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že takýto zákon nikto nevidel a Matovič o ňom iba hovoril.

"Keď som žiadal, aby mi ho dal, či ukázal, nestalo sa tak. V skutočnosti sa takýto návrh ani nedá spojiť s vyššími daňami, ako si to Igor Matovič predstavuje," povedal šéf rezortu školstva. Podľa jeho slov môžu byť len dva návrhy a Matovič teraz podmieňuje platy vyššími daňami, čím z učiteľov robí rukojemníkov pre svoje politické ciele.

Gröhling povedal, že každý jeden mesiac vyberie štát v priemere o 220 miliónov eur viac ako v roku 2021. "Platy učiteľov sa z daňového nadvýberu dajú okamžite zvýšiť, a to nielen o desať percent, ale pokojne aj o 20 percent. Minister financií totiž na to dokázateľne financie má na svojom rezorte. Usvedčujú ho jeho vlastné dáta," povedal minister školstva. Dodal, že školstvu škodí len jeden človek a je to Matovič.

Minister financií SR v stredu uviedol, že na rokovanie vlády tretíkrát predložil návrh na zvýšenie platov učiteľov. SaS podľa slov Matoviča návrh zákona opätovne vetovala.

