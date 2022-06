SaS poprela rokovania s opozíciou o hlasovaní o pripomienkach prezidentky. "Útoky Igora Matoviča však neustále pokračujú. Aj z toho dôvodu sa opätovne odmietame zúčastňovať na koaličných radách. Igor Matovič len a len klame a robí to tesne po tom, ako jeho poslanci prelomili veto prezidentky spolu s fašistami," skonštatovala strana.

Podľa šéfa liberálov Richarda Sulíka robí Matovič všetko pre to, aby vyštval SaS z koalície. Miesto toho, aby sa tešil, že presadil, čo chcel, tak podľa Sulíka klame o 'spiknutí' SaS s opozíciou. Sulík priznal, že sa v poslaneckom salóniku rozprával s lídrom Smeru-SD Robertom Ficom, pýtať sa ho mal na plánovaný priebeh schôdze k jeho odvolávaniu.

Odmieta, že by sa SaS s opozíciou spolčila pri protiinflačnom balíku. V strane si podľa Sulíkových slov kladú otázku, aký má zmysel ostať v koalícii s človekom, ktorý veľkú časť svojho života venuje útokom na SaS. V súčasnosti však nejaké rozhodnutie neprijmú.

Sulík hovorí, že majú trpezlivosť i vôľu pokračovať vo vláde, no ak by ju aj opustili, nepadla by. "Vláda aj koalícia môžu pokračovať a možno fašisti budú vhodnejší partneri," dodal.

Sulík tvrdí, že pre tieto KLAMSTVÁ a urážky nebude SaS chodiť na koaličné rady.

