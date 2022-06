Šéf Smeru-SD Fico v úvode vyhlásil, že je veľmi smutné, do akej miery je zlikvidovaný na Slovensku právny štát. „Obvinenie štyroch vyšetrovateľov NAKA – Čurillu a spol., rovnako aj obvinenie dvoch operatívnych policajtov z NAKY, pána Dunčka a Magulu, sú považované za jasný dôkaz hrubého zneužívania právomocí verejných činiteľov,“ vyhlásil. Zdôraznil, že výsledkom odpočúvania vyšetrovateľov NAKA a operatívnych policajtov je „obrovské množstvo informácií a prepisov, ktoré poukazujú, čo za zvery pracujú na NAKE“.

„Je zrejmé, že od nástupu vlády Igora Matoviča malo toto gestapo na Národnej kriminálnej agentúre jasné politické pokyny,“ zopakoval Fico. „Nás mimoriadne zaráža, že na práci tohto Matovičovho gestapa v NAKE sa zúčastňuje aj Matovičov pes – Lipšic,“ povedal Fico s tým, že ÚŠP je preukázateľne riadené politikom, ktorý je zaviazaný Matovičovi.

„Pokiaľ by v Národnej rade SR padlo iné rozhodnutie, tak s vysokou pravdepodobnosťou doteraz spolu s Robertom Kaliňákom sedíme vo výkone väzby," povedal Fico s tým, že by sa to dialo aj napriek tomu, že dôvod na ich väzbu nebol. Pripomenul zároveň úryvok z prepisu legálnych odposluchov ešte z júla 2021, ktorým sa podľa jeho slov istí vyšetrovatelia a policajti riadia: „Úloha je spraviť Smer zločineckú skupinu, a tak úplne zničiť opozíciu.“

Fico na tlačovej konferencii predstavil informácie, ktoré sú podľa Smeru dôkazmi o brutálnej manipulácii vyšetrovania proti šéfovi Smeru a Robertovi Kaliňákovi. Podľa analýz z vyšetrovacieho spisu sa v septembri 2021 NAKA v Bratislave obrátila na NAKU Košice a spojilo sa to s tým, že bolo treba rozpracovať univerzálneho udavača Ľudovíta Makóa. Následne v Košiciach dvaja operatívni zamestnanci pod menom ujo Bádi a Kopřová, urobili úradný záznam o účelovom rozhovore s osobou menom Ladislav Mako. „Nie že Ľudovít Makó, ale oni tú osobu nazvali Ladislav Mako. Akože sme debili, že nevieme, koho sa to týka, “ kritizoval Fico.

„Prečo keď je nejaký účelový rozhovor 9.9.2021 v Bratislave s univerzálnym udavačom Makóm, prečo ho nazývajú Ladislav Mako a prečo úradný záznam píšu v Košiaciach 28.9.2021?“ pýtal sa Fico. Podľa Fica si vymysleli príbeh o zločineckej skupine a potom začali vypracovávať fiktívne a vymyslené dôkazy. U NAKY v Košiciach je zaznačený aj ďalší účelový rozhovor „s bližšie neoznačenou osobou“ v čase, kedy sa mal vypočúvať Ľudovít Makó.

Článok pokračuje na ďalšej strane!