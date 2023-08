Podľa najnovšieho prieskumu by predčasné parlamentné voľby vyhrala strana Smer-SD s 20 percentami hlasov. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Na druhom mieste sa umiestnila strana Progresívne Slovensko (PS) s 15 percentami hlasov. Tesne za Šimečkovou stranou je však Pellegriniho Hlas-SD, ktorý ju dobieha s 14,2 percentami.

Na štvrtom mieste by sa umiestnilo hnutie Republika (8,8 percent), nasledovalo by OĽANO s 6,4 percentami a KDH s 6,1 percentami.

Rovnako 6,1 percent by získala aj Sulíkova SaS, na ďalšom mieste sa umiestnila SNS s 5,3 percentami. 5,1 percent respondentov by volilo hnutie Sme rodina, ktoré uzatvára skupinu strán, ktoré by sa dostali do parlamentu.

Za hranicou zvoliteľnosti sa ocitla Aliancia (3,4 percenta), Hegerovi Demokrati (3,1 percenta), ĽSNS (2,1 percenta) a Modrí (1,7 percenta).

Smer-SD by v parlamente získal 37 kresiel, PS 28 a Hlas-SD 27. So 16 poslancami by v NR SR bola Republika, SaS a KDH by mali zhodne po 11 kresiel. SNS a Sme rodina by obsadili zhodne po 10 kresiel.

