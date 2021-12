Pozrite sa, ako vyzerali naše politické špičky ako deti! Roztomilá Čaputová, Pellegrini a ďalší

Aj tento rok sa tí najmenší tešili na to, aké sladkosti nájdu od Mikuláša vo svojej čižme. Politici nám naopak častokrát radosť neprinášajú, no o to milší boli ako deti. Neuveríte, aká zlatá bola prezidentka Zuzana Čaputová, ale aj Richard Sulík, Peter Pellegrini, Igor Matovič, Denisa Saková, Robert Kaliňák a mnohí ďalší!