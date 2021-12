Počas noci zo soboty na nedeľu na Slovensku udrela víchrica Justus. Meteorológovia varujú, že vietor počas dopoludnia naberie na sile. Ustúpiť by mal až vo večerných hodinách.

Výstraha druhého stupňa platí pre východné Slovensko až do večerných hodín. Podľa meteorológov tam má dôjsť k zhoršeniu počasia a tvorbe zrážok. V kajných oblastiach očakávajú aj sneženie. Upozorňujú, že vietor na východe môže napáchať aj škody.

Meteorológovia varujú pred silným vetrom, ktorý sa vyskytne na celom Slovensku. "Nárazy vetra sa budú pohybovať od 15 do 23 m/s, ale na východnom Slovensku bude fúkať ešte silnejšie," uvádzajú meteorológovia z imeteo.sk na svojej webovej stránke.

"V Košickom kraji by nárazy vetra mohli dosahovať rýchlosť až do 27 m/s a na Gemeri môže fúkať s nárazmi až okolo 30 m/s," uvádza portál. Silný vietor bude na západe ustávať už dnes večer. Pre východné Slovensko však platí výstraha až do pondelka.

Silný vieto spôsobuje tlaková níž Justus, ktorá sa z oblasti Stredozemia presunula nad východný Balkán. "Súčasne sa od západu z alpskej oblasti natláča na túto tlakovú níž tlaková výš, ktorá tak zapríčiňuje v našej oblasti veľmi silný tlakový gradient, ktorý má za následok aj zosilnenie vetra. Ten bude počas dňa ďalej silnieť," uvádzajú meteorológovia na svojej webovej stránke.

