Slovenskom vo februári 2018 otriasla dvojnásobná úkladná vražda vo Veľkej Mači. 3. septembra 2020 ŠTS rozhodol, že Kočner nebol objednávateľom likvidácie Kuciaka a za nevinnú pokladal aj Zsuzsovú. Najvyšší súd ale toto rozhodnutie 15. júna 2021 zrušil a vec vrátil na ŠTS kvôli tomu, že ten nevykonal niektoré dôkazy. ŠTS po dlhých mesiacoch vytýčil nové termíny pojednávania. Z rozpisov súdov je zrejmé, že opakovaný proces začne 28. februára a pokračovať bude 28., 29., 30. marca.

ŠTS k prípadu pripojil aj prípravu vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Z prípravy ich vrážd sú taktiež obžalovaní Kočner so Zsuzsovou a spolu s nimi aj Tomáš Szabó, Dušan Kracina a Darko Dragic.

V prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) je už odsúdený Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že snúbencov zastrelil práve on. Za mrežami strávi 25 rokov. Rovnaký trest dostal aj Tomáš Szabó, ktorý robil pri vražde Marčekovi šoféra. Sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó sa taktiež ku skutku priznal, a za to, že okamžite po zadržaní začal spolupracovať s políciou, dostal iba 15-ročný trest odňatia slobody. Marček a Andruskó boli obvinení aj z prípravy vrážd prokurátorov, no za svoju spoluprácu boli vyčlenení na samostatné konanie.