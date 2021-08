"Vojenská potupa, ktorá sa zapíše do histórie." Tak nazval minister financií Igor Matovič na sociálnej sieti víťazstvo Talibanu, ktoré včera obsadilo afgánske hlavné mesto Kábul. Stalo sa tak po 20 rokov trvajúcej misii Američanov v Afganistane, ktorí krajine poskytovali muníciu, zbrane a cvičili ich armádu. Podľa denníka New York Times "naliali" Američania do Afganistanu viac ako 83 miliárd dolárov.

"20 rokov výcviku afgánskej armády, vraj aby sa dokázala sama brániť voči Talibanu. Výsledok? ... vojaci NATO na potupnom úteku," opisuje situáciu Matovič.

Mnohým Slovákom sa však jeho vyjadrenie vôbec nepáči. V komentároch kritizujú, že politik krajiny, ktorá je členom NATO, by sa takto vyjadrovať nemal.

Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.

Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.

Taliban sa chopil moci po tom, ako NATO z Afganistanu stiahlo svoju 9500-člennú misiu. Svojich vojakov sa ešte predtým rozhodli stiahnuť aj USA.