Už je v base! Po tom, čo opitého šoféra Dušana Dědečka (60) okresný súd (OS) minulý týždeň nezval do väzby a športový exfunkcionár následne arogantne utiekol pred novinármi, mu krajský súd v piatok schladil úsmev na tvári. Rozhodnutie OS totiž zrušil a Dědečka, ktorý svojou zbesilou jazdou zabil päť mladých ľudí, napokon do preventívnej väzby poslal. Obvinený sa na pojednávanie dostavil so zmeneným imidžom a pred začatím procesu sedel vo veľmi sklesnutej nálade a s rukami na tvári. Po vypočutí rozsudku už z budovy súdu vychádzal s putami na rukách.

Dědeček si v nedeľu 2. októbra z nepochopiteľných príčin sadol za volant v stave, v ktorom by mal bežný človek problém stáť na nohách. Zo zápisnice o výsluchu je zrejmé, že mal v krvi až 2,07 promile alkoholu! „Viedol vozidlo rýchlosťou 130 km/h, auto stratilo jazdnú stabilitu a vyšlo do priestoru zastávky Zochova určenej pre chodcov, kde sa v tom čase nachádzalo okolo štyridsať osôb,“ píše sa v zápisnici. Na nezodpovednú jazdu doplatilo životom päť mladých ľudí a ďalší boli zranení, z toho dvaja v kritickom stave.

Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Marek Filo nevzal napriek tomu 6. októbra Dědečka do preventívnej ani útekovej väzby, ktoré navrhoval prokurátor Juraj Chylo. Všetko však v piatok zmenil trojčlenný senát krajského súdu: „My máme reálnu obavu, že obvinený by mohol pokračovať v podobnej aktivite,“ znelo vo vyhlásení. Predsedníčka senátu to odôvodnila aj tým, že Dědeček žije v domácnosti so synom Viktorom, ktorý vlastní auto. Obvineného obhajca Jiří Kučera síce súdu predložil synovo čestné vyhlásenie, že otec nemá prístup ku kľúčom od auta a do práce ho vozí on, no senát to nebral ako zábezpeku. Okrem toho autom disponuje aj Dědečkov druhý syn Lukáš, ktorý býva neďaleko a v čase nehody bol s otcom v aute.

Šoférovi auta smrti však paradoxne nepomohol práve jeden z jeho synov. Chylo totiž ešte na okresnom súde prezradil, že jeden z potomkov Dědečka vo svojom výsluchu povedal, že otec konzumuje alkohol vo zvýšenej miere, čo sa malo potvrdiť práve 2. októbra, teda v deň tragédie. Syn Lukáš Dědeček (36) mal o 16.00 prísť na návštevu k otcovi, kde začali spoločne popíjať. Po synovom odchode si obvinený spomenul, že musia ísť ešte na Deaflympijský výbor, kde sú obaja zamestnaní. „Potom išiel o 20.00 opitý autom cez sídlisko, kde vyzdvihol svojho syna. V kancelárii zas popíjal. Okolo 21.30 vypil obvinený dve poldeci alkoholu a o 22.00 odišli autom z kancelárie,“ priblížila v piatok predsedníčka senátu sudkyňa Zuzana Molnárová. Smrteľná nehoda sa následne stala o 22.20.

