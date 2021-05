Informoval o tom sme.sk. Jeden podnikateľ už na ÚS uspel. V prípade obvineného v kauze Rezervy 2 Mariána Gogu (49) ÚS začiatkom apríla rozhodol, že v kolúznej väzbe bol dva mesiace nezákonne. Jeho obhajca Peter Kubina argumentoval tým, že Najvyšší súd (NS) sa dôvodmi väzby zaoberal len na desiatich riadkoch. Na ÚS uspel aj bývalý sudca obvinený v kauze Búrka Richard Molnár. ÚS zrušil rozhodnutie NS, ktorým zamietol exsudcovu žiadosť o prepustenie z väzby. Dokonca mu priznal odškodnenie 3-tisíc eur.

Ribár taký úspešný nebol. Napriek tomu, že ÚS rozhodol, že dôvody na jeho väzbu neexistovali, priklepli mu len trovy vo výške 688 eur. Jeho advokát Pavol Antoš však avizoval, že vo veci ešte rozhodne Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu: „Ak by finančné následky pocítil štát, vznikol by minimálne aspoň tlak na zodpovednosť daných ľudí. Myslím, že Slovensko si za toto aspoň trošku hanby zaslúži. Je to absolútne minimum toho, čo urobili Ribárovi.“ Podľa Antoša sa však aj v Štrasburgu dočkajú odškodnenia niekde vo výške „iba" okolo 6-tisíc eur.

No nemusí to byť vždy tak málo. „Možno žiadať priamu náhradu ujmy, ktorá vznikla nezákonným rozhodnutím, napríklad ušlý zisk. Zákon dokonca pozná aj inštitút nemajetkovej ujmy,“ povedal trestný advokát a bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok. Podľa portálu platy.sk sa plat advokáta pohybuje medzi 1 223 až 3 999 eur mesačne, čo je max. 48-tisíc eur ročne. Ak by riešil ušlý zisk napríklad Kováčik, tak by to mohlo vyjsť poriadne draho. Ten podľa Transparency International Slovensko zarobil za rok 2019 viac ako 104-tisíc eur. Kováčik je už však obžalovaný a cesta k odškodneniu sa mu vzďaľuje. No v jeho prípade ide stále o omnoho nižší príjem, ako mali Bödör s Haščákom.

Odchod obvinených v kauze "Očistec" na Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Na snímke Tibor Gašpar. Zdroj: EMIL VAŠKO

Problémom pre obvinených je nielen dĺžka kolúznej väzby, ale aj jej podmienky. Ide o najprísnejšiu väzbu. Samotné podmienky kolúznej väzby pritom môžu zničiť aj psychický stav obvineného. To nám už v roku 2018 vytkol aj Európsky výbor pre zabránenie mučenia (CPT). „Veľmi znepokojujúce je však to, že väčšina obvinených bola väčšinu dní zamknutá až 23 hodín v ich celách, kde boli odsúdení na nečinnosť bez akýchkoľvek iných aktivít, ako je vychádzka v trvaní jednej hodiny za deň, čítanie kníh, sledovanie TV alebo raz týždenne vstup do posilňovne,“ napísalo CPT ešte v roku 2018 v záverečnej správe o väzbe na Slovensku.

Samotný Ribár ešte vo výkone väzby kritizoval podmienky počas jeho zadržania. „Obvinení v kolúznej väzbe majú často omnoho horšie podmienky, menší rozsah práv, širšie obmedzenia ako obvinení, ktorí sú v preventívnej alebo útekovej väzbe. Obvinený v kolúznej väzbe má obmedzenejšie podmienky ako odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody s minimálnym i so stredným stupňom stráženia,“ napísal Ribár na pravnelisty.sk s tým, že na jeho psychiku mala najväčší negatívny vplyv skutočnosť, že takmer rok nemal žiadny styk s najbližšími príbuznými.

