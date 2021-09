Má to za sebou. Reč je o prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá dnes pochovala svojho milovaného otca Štefana Strapáka, ktrý zomrel túto stredu vo veku 79 rokov. "Dnes som sa rozlúčila na letisku so Svätým Otcom. V duchu som ale so slzami kývala aj tomu svojmu. V pondelok ešte vnímal, keď som mu povedala, že mu pápež požehnal. Odišiel v pokoji, doma, v starostlivosti rodiny. Ďakujem za všetko, Oci.

V mene celej rodiny ďakujem za všetku prejavenú sústrasť," napísala v deň otcovho úmrtia na sociálnej sieti.

Len tri dni po smutnej udalosti sa konal aj pohreb so Štefanom Strapákom. Ten sa konal v Pezinku a zúčastnili sa ho desiatky smútočných hostí. Nechýbala pochopiteľne ani prezidentka, ktorá so svojím bratom podopopierala svoju užialenú mamu.

