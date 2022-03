R. Tabák: Ak by bolo viac žien vo vedúcich politických pozíciách, bolo by na tomto svete viac mieru a menej vojen. Gen. Macko: Pri všetkej úcte pani Tabák. Ak by mali vašu úreveň kompetentnosti, svet by sa ocitol v totálnom chaose.

Zdroj: https://www.facebook.com/zomriofficial/photos/a.1831445523801369/3198707327075175