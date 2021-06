Poslankyňa za liberálnu SaS Jana Bittó-Cigániková sa obula do nového zákona, o ktorom sa v parlamente diskutuje. Je z dielne poslanca OĽaNO Martina Čepčeka, ktorý chce potraty takmer úplne zakázať. Predbehol tak Annu Záborskú, ktorá podobný, no miernejší zákon predložila ešte minulý rok.

Poslankyňa CIGÁNIKOVÁ odkazuje: PRESTAŇTE LIEZŤ ženám do MATERNÍC!

Na sociálnej sieti Cigániková napísala: "Naša koalícia je vo vláde niečo vyše roka. Za ten čas sme mali predložených toľko zákonov siahajúcich na reprodukčné práva žien, že sa mi to už nechce ani rátať," a narážala tak na novopredložený návrh z dielne poslanca Čepčeka, ktorého vylúčili z klubu OĽaNO pre "hlasovanie s fašistami."

"To, že si niektorí poslanci robia self-promo zjavne nepriechodnými bludmi, to mi až tak neprekáža. To svedčí o ich politickej váhe a malosti. Prekážajú mi však dve roviny ich konania," pokračovala poslankyňa.

Ostrými slovami na konci svojho príspevku nešetrila: "Takže, pán poslanec Čepček a spol., máte tu kopu vecí, čo riešiť, aby ste znížili počet interrupcií, tak konečne prestaňte liezť ženám do materníc."

Poslanec Čepček chce upraviť zákon tak, aby zakazoval vykonávať interrupcie ženám, ktoré na to nemajú zdravotné dôvody alebo nie sú obeťami znásilnenia. Jeho návrh ponecháva pre potraty len niekoľko výnimiek, a to ohrozenie života matky, ohrozenie zdravia matky, diagnostikované ťažké poškodenie dieťaťa a prípad tehotenstva ako následku trestného činu na matke (znásilnenia). Zdravotné dôvody musia byť však potvrdené od dvoch lekárov.

Prvýkrát ho v parlamente predstavil v auguste 2020, druhýkrát v januári tohto roka. V januári mu neprešiel preto, že parlament pred pár mesiacmi neschválil podobnú novelu, ktorú navrhovala poslankyňa Anna Záborská (72).