V jednom z bratislavských nákupných centier pútal v utorok ráno pozornosť poslanec Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa zastavil v tamojšom luxusnom kvetinárstve. Z obchodu následne odchádzal s bohatou kyticou uviazanou z elegantných kvetov v nežných pastelových farbách, z ktorej sa vynímali exkluzívne ruže.

Poslanca sme sa pýtali pre koho kyticu kupoval a či išlo o nejakú špeciálnu príležitosť. „Kyticu som kupoval pre partnerku, keďže som za celú letnú kampaň strávil len jednu sobotu doma. Ako kompenzáciu za ten čas, ktorý som ju aj deti zanedbával, som jej kúpil kyticu, aby som sa jej aspoň takto poďakoval,“ prezradil poslanec Šutaj Eštok pre denník Plus JEDEN DEŇ.

O manažérovi Hlasu je známe, že je vzorným otcom, a ak mu to práca dovolí, venuje sa svojej rodine. S partnerkou Annou vychovávajú dve deti: trojročného synčeka Riška a dcérku Dianku, ktorá sa im narodila vlani v auguste. Už dlhé mesiace však prebiehajú predvolebné kampane politických strán v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami. Politici v rámci výjazdov navštevujú regióny, zúčastňujú sa politických diskusií a tak im prirodzene zostáva menej času na rodinu a súkromie.

„Partnerka ma podporuje najmä tým, že sa stará o deti. Ja toho času veľa nemám. Je to pomerne náročné s dvomi malými deťmi tráviť celé dni keď ja som vždy buď niekde na výjazde, alebo v práci a keď prídem domov som väčšinou na mobile. Takže to je pre mňa tá najväčšia podpora, že kompenzuje ten čas, ktorý ja nemôžem tráviť s rodinou,“ povedal nám poslanec Šutaj Eštok. Tento víkend sa ale blížime do volebného finále, končia sa výjazdy, a tak politik verí, že po voľbách bude vedieť všetko rodine vynahradiť.

