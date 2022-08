Poslanec Stančík by sa UŽIVIL aj holými rukami. PREKVAPUJÚCE VIDEO mladého poslanca!

One time poslanec, next time hodinový manžel...Takto vo svojom príspevku označila hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková mladého poslanca vládneho hnutia OĽaNO Andreja Stančíka (27). Politik jej totiž doma pomáhal so stavbou veľkého obývačkového stola a podľa videa, ktoré sa objavilo na internete, by sa manuálnou prácou bez problémov uživil.