V diskusii v pléne to vyhlásil poslanec Boris Susko (Smer-SD). Upozornil, že neexistujú dôvody na prijatie zákona v skrátenom konaní a vláda ani neuviedla dostatočné dôvody. Nezaradený poslanec Richard Raši (nezaradený) skonštatoval, že zákon sa mohol prijať už minulý týždeň na riadnej schôdzi. Dodal, že pre neschopnosť ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) sa museli poslanci z celého Slovenska zísť opäť.

Susko upozornil, že ak nie sú dodržané dôvody na skrátené legislatívne konanie, môže to spôsobiť neplatnosť návrhu zákona. Tento režim sa dá použiť za mimoriadnych okolností, ak sú ohrozené základné ľudské práva a slobody alebo ak štátu hrozia značné hospodárske škody. Vláda v návrhu napísala, že úpravu je treba prijať čo najskôr, to však podľa Suska nestačí. Legislatíva sa podľa neho prijíma rozhodnutím premiéra v rozpore s názormi odborníkov, ktorí neodporúčali celoplošné testovanie. „Nie sú to mimoriadne okolnosti, je to potreba, ktorú vyvolal premiér svojím rozhodnutím, preto nemáme dostatok zdravotníkov a dobrovoľníkov,“skonštatoval.

Predseda vlády Igor Matovič počas tlačovej konferencie k záverom utorkového stretnutia s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, Zdroj: Jaroslav Novák

Koaličný poslanec Ondrej Dostál (SaS) so Suskom čiastočne súhlasí v tom, že by bolo dobré, keby návrh vlády na skrátené konanie lepšie odôvodnili. Vysvetlil však, že tento návrh súvisí a ochranou zdravia obyvateľov, ktorá je garantovaná v Ústave SR.

Dôvodom na rokovanie o návrhu v zrýchlenom režime je podľa Rašiho amaterizumus a chaos v riadení pandémie a tiež neschopnosť riadenia rezortu zdravotníctva. V obsahu návrhu zákona nenájdeme podľa poslanca nič, čo by nebolo známe už skôr a čo sa nedalo schváliť na minulej schôdzi. „Všetko sme vedeli po pilotnom testovaní i prvom kole, mohli sme to schváliť minulý týždeň,“ dodal s tým, že minister prinútil poslancov prísť opäť do pléna a schádzať sa, čo je v rozpore s odporúčaním znižovať mobilitu. Dodal, že vláda mala dostatok času na prípravu plánu, čoho súčasťou je aj úprava legislatívy.

Minister v reakcii zdôraznil, že skrátené legislatívne konanie pri tejto novele navrhli s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva. Podotkol, že situácia na Slovensku i v Európe je vážna. Hovorí o postupnom napĺňaní sa kapacít nemocníc. „Sú a boli niektoré nemocnice na Slovensku, ktoré neboli schopné už poskytovať zdravotnú starostlivosť občanom chorým na COVID-19 a museli im pomáhať južnejšie nemocnice. Dochádzalo k transportovaniu dokonca desiatok pacientov,“uviedol v pléne. K plošnému testovaniu poznamenal, že vidí výsledky tejto akcie. Vzhľadom na efekt testovania na situáciu chce naďalej pokračovať v bezplatnom testovaní. Dáta, z ktorých toto rozhodnutie vzišlo, bude podľa vlastných slov ešte prezentovať na tlačovej konferencii. Dodal, že účelom novely je dať kompetenciu rezortom zdravotníctva i vnútra zazmluvniť v krízovej situácii aj "súkromníkov".