Poslanec za SaS a podpredseda ústavnoprávneho výboru Alojz Baránik vylučuje akékoľvek dohody SaS s opozíciou, navyše v takej kľúčovej veci, akou je voľba generálneho prokurátora. Uviedol to pre TASR s tým, že SaS trvá na stanovisku, že z koalície nevystúpi.

"Absolútne vylučujem, že by sme robili akékoľvek dohody s opozíciou, ešte k tomu v takej kľúčovej veci. Držíme sa prísne toho, že s opozíciou sa nevyjednáva," povedal Baránik pre TASR.

"Predstava, že by som ja alebo moji kolegovia z SaS hlasovali za kohokoľvek, o ktorom si nemyslíme, že je najlepší kandidát, je pre mňa nemysliteľná. Rovnako, ako je predstava, že by za takého kandidáta hlasovala opozícia,"dodal na sociálnej sieti.

Pred pondelkovým rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ) predseda vlády SR a líder OĽANO Igor Matovič povedal, že ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora, OĽANO by vystúpilo z koalície.

"Upozornil som koaličných partnerov, že ešte pred vypočúvaním sa mi dostalo do uší, že niektoré strany spravili dohodu s mafiou, či jednou alebo druhou. Ak by sa niečo také stalo, OĽANO vystúpi z koalície a je koniec," povedal Matovič. O ktoré strany má ísť, predseda vlády nepovedal.