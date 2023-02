Do parlamentu ste sa dostali na kandidátke OĽaNO, neskôr ste sa stali členom klubu Sme rodina. Dnes ste jedným z nezaradených poslancov. Ako sa vám medzi nimi sedí?

Nie je to pre mňa nič nové. Keď som na jeseň 2021 vystúpil z klubu OĽaNO, bol som vyše roka nezaradený. V podstate som sa len vrátil medzi nezaradených.

A to tesne pred hlasovaním o nedôvere vláde. Prečo ste vystúpili z klubu Sme rodina?

Považoval som za povinnosť vystúpiť, pretože poslanecký klub Sme rodina išiel hlasovať proti nedôvere.

A váš postoj bol prečo iný ako ten, aký panoval v hnutí Sme rodina?

Bol to môj dlhodobý postoj voči Igorovi Matovičovi a jeho štýlu vládnutia, voči všetkému, čo od výhry v parlamentných voľbách spravil. Ani po výmene, keď sa premiérom stal Eduard Heger, som nevidel žiadnu zmenu. Naopak, videl som, že tie najväčšie škody robí Matovič a dokonca by som povedal, že z pozície ministra financií ešte väčšie. Pre mňa to bola otázka času, keď prejavím svoj názor.

To ste mohli robiť dlhodobo ako nezaradený. Prečo teda ten vstup ku kollárovcom?

Nezávislý poslanec je odstrihnutý od všetkých informácií, potreboval som sa niekam zaradiť. No a chcel som Borisovi Kollárovi pomôcť pri presadzovaní jeho myšlienok, vecí, ktoré sa týkali stavebného zákona a sociálnych vecí. Stále som však mal veľké výhrady proti praktikám vládnutia Igora Matoviča, lebo on riadil krajinu aj v čase, keď bol premiérom Eduard Heger. Príležitosť bola aj vlani v septembri, keď sa hlasovalo o odvolávaní ministra financií. Ležal som v nemocnici a podpísal som reverz, aby som mohol ísť do parlamentu. Zistil som však, že môj hlas by bol iba 74 a nestačilo by to na odvolanie Matoviča. Tak som sa vrátil liečiť, so Sme rodina sme podoťahovali nájomné byty a ďalšia príležitosť prišla v decembri.

To ste však už z klubu vystúpili.

Áno. V podstate dva dni pred hlasovaním sa ku mne dostali šumy, že som 76. poslanec, ktorý zdvihne ruku za vyslovenie nedôvery.

Považujete teda svoj hlas za ten rozhodujúci, ktorý bol potrebný na pád vlády?

Presne, z klubu Sme rodina už vystupovali aj poslanci Martin Borguľa a Patrick Linhart. Mali svoje podmienky a viem, že by im ich splnili.

Článok pokračuje na ďalšej strane.