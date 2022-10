Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) neskôr vysvetlil, že s Kerekrétim to v prvých chvíľach vôbec nevyzeralo dobre. „Poslanec mal veľmi ťažký zdravotný atak. Na začiatku to vyzeralo veľmi zle. Našťastie, následne bol pri vedomí, ale nevieme, ako to dopadne,“ vyjadril sa predseda parlamentu ešte vo štvrtok bezprostredne po incidente.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (31) z opozičnej SaS tvrdí, že Kerekréti pociťoval zdravotné ťažkosti už dlhšie. „V stredu sme s pánom poslancom obedovali pri jednom stole. Hovoril mi, že sa dlhší čas necíti dobre. Bol však taký poctivý, že nechcel ísť domov a sedel v parlamente až do večera,“ ozrejmila v ten istý deň na sociálnej sieti politička s tým, že kolegovi želá skoré uzdravenie.

Zásah záchranárov po kolapse poslanca OĽaNO Jána Kerekrétiho bol rýchly. Zdroj: kf

Podľa slov Petra Polláka mladšieho z vládneho hnutia OĽaNO zareagovali na kritickú udalosť prítomní politici pohotovo a kolegovi sa pokúšali do príchodu sanitky pomáhať čo najviac. „Hneď tam boli prítomní poslanci aj naše kolegyne. Lekárka Horváthová aj pani Kavecká, ktorá je zdravotná sestra. Potom prišiel aj pán Raši z Hlasu, aj pán Urban z ĽSNS (obaja lekári, pozn. red.), ale aj ľudia zo Smeru. Tam sa odložilo všetko, všetci sa snažili pomôcť,“ popísal napäté chvíle Pollák, ktorý Kerekrétiho označil za výborného kolegu. „Nikdy nikomu nič škaredé nepovedal, kolegov rád pochváli a dokáže sa držať nad vecou,“ doplnil.

