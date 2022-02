Sociálne siete sú čoraz častejšie ohniskom nenávistných správ, nadávok či osočovania. Po schválení obrannej dohody s USA sa to však podľa koaličných poslancov na čele s Jánom Benčíkom z klubu SaS už prehuplo cez zákonné mantinely. Liberáli spolu s OĽaNO preto podávajú trestné oznámenie, ktoré sa týka koaličných poslancov!

Benčík vysvetlil, že trestné oznámenie podávajú preto, lebo podpredseda Smeru Ľuboš Blaha a aj ďalší politici by mali niesť zodpovednosť za to, čo na sociálnych sieťach vypisujú: „Podávame trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy, podnecovania a ohovárania.“ Podľa Benčíka nezostala agresívna nálada len vo virtuálnom priestore, ale už sa preniesla aj do reálneho života.

„Prečítal som si 7 profilov. Najjemnejšie veci sú tam, ako dať po hube a opľuť. Sú tam aj vyhrážky rozbitia okien, prerezania pneumatík, vypálenia domov, postavenia k múru, vešania,“ vymenoval Benčík zarážajúce vyhrážky. Poslanca z klubu SaS však najviac zarazilo, že jeden z diskutujúcich sa na sociálnej sieti dožadoval zverejnenia adries škôlok, kam chodia deti koaličných politikov!

Poslanec OĽaNO Marek Šefčík sa vrátil do roku 2019, keď si Blaha našiel pri menovke nápis „pozor, besný pes“. „On to bral ako ohrozenie svojich detí,“ povedal Šefčík s tým, že Blaha teraz „hecuje“ ľudí proti koaličným poslancom a dokonca ich podnecuje k nenávisti. Podľa Šefčíka si poslanci OĽaNO nachádzajú na bytoch a domoch rôzne invektívne slová. „Za všetkých spomeniem Joža Pročka. Jemu vylepili nápis, že tu býva vlastizradca Pročko. Treba mu poďakovať. Ako? Obesiť,“ povedal desivé slová Šefčík s tým, že trestné oznámenie podávajú preto, lebo sa voči koaličným politikom množia vyhrážky.