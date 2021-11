Následne sa zákonodarcovia začali zaoberať návrhom na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu na zmenu legislatívy súvisiacej s treťou vlnou pandémie.

Nezaradený poslanec Milan Mazurek sa chcel zapojiť do diskusie, no nemal nasadený respirátor tak, ako hovoria platné opatrenia. Laurenčík ho po viacerých minútach vykázal zo sály. Mazurek však odmietol odísť od rečníckeho pultu. Podpredseda snemovne preto rokovanie na 15 minút prerušil. Mazurek však neni jediný. Mnoho ďalších poslancov v parlamente rokuje bez rúška. FOTO nájdete v galérii.

Správa o náhlom úmrtí legendárneho speváka Mekyho Žbirku zaskočila celé Slovensko.

,,Správy o mojej smrti sú PRAVDIVÉ” to by povedal Meky, keby žil. MIRO ŽBIRKA. 21.10.1952- 10.11.2021," píše sa na jeho profile na Facebooku spolu s fotkou speváka, ako leží na pódiu.. Žiaľ, nejde o žiadny jeho anglický humor, ale o krutú pravdu. Potvrdil to jeho PR manažér Rado Mešša. Podľa viacerých zdrojov sa opäť hovorí o zápale pľúc.

„Bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, ktorý sa skomplikoval," uviedol PR manažér speváka Rado Mešša. „Je to veľmi nečakané, prekvapujúce, šokujúce... Mal množstvo plánov - koncerty, nahrávanie albumov, skladanie nových pesničiek," komentoval predčasný odchod prvého slovenského Zlatého slávika.

