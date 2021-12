Zo 146 prítomných zákonodarcov za rozpočet hlasovalo 91. Dokument predpokladá celkové príjmy 19,9 miliardy eur. Výdavky štátu by mali byť 25,4 miliardy eur. Schodok rozpočtu teda vychádza na 5,5 miliardy eur, čo je približne o 3 miliardy menej než bolo plánované za tento rok. „Rozpočet na rok 2022 je postavený na troch základných pilieroch. Výrazné zníženie deficitu, zvýšenie investícií na historické hodnoty a reagovanie na pandémiu,” opísalo rozpočet ministerstvo financií, ktoré ho aj navrhovalo.

Odhadovaný deficit na nasledujúci rok je 4,94 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), pričom minulý rok poslanci schválili rozpočet s deficitom 9,9 percenta HDP. Analytik inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana to považuje skôr za neúspech. „Pokles deficitu ,vyrobia‘ daňoví poplatníci, od ktorých štát vyberie viac ako miliardu. Úroveň výdavkov, a teda aj deficitu je naďalej vysoká, prevyšuje úroveň z roku 2019," upozorňuje odborník. Dodáva, že rozpočet by mal byť zostavený s nižšími výdavkami.

V roku 2022 Slovensko plánuje investovať dokopy takmer 6 miliárd eur aj so zdrojmi z Plánu obnovy a odolnosti. Najväčšie projekty sú pritom plánované v oblasti dopravy a obrany. Budúcoročný rozpočet reaguje aj na pandémiu – počíta s rezervou vo výške 717 miliónov eur. Z týchto zdrojov majú byť financované opatrenia na zmiernenie jej vplyvu v rôznych oblastiach.

Na nový rozpočet si posvietila aj exministerka financií Brigita Schmögnerová. „Keď sa pozrieme na priority rozpočtu, možno povedať, že jedinou prioritou sú prostriedky na obranu,“ uviedla kriticky. Poslanci rezortu schválili rozpočet 1,3 miliardy eur. Zle sa podľa nej držíme aj v porovnaní so zahraničím. „Napriek tomu, že viacero bohatších členských štátov vyčleňuje na obranu výrazne menej, Slovenská republika sa drží toho, že do konca obdobia 2022 – 2024 by mala mať 2 percentá HDP. Na rok 2022 vyčlenili 1,76 percenta HDP,” dodala s tým, že tieto financie sa dajú minúť úplne inak.

