Na Slovensku azda nenájdeme politickú stranu,ktorej by niektorí predstavitelia neboli opradení rúškom tajomstva. Platí to aj o mimoparlamentnom Hlase-SD.

Strana Hlas-SD púta pozornosť prakticky od svojho oficiálneho vzniku v septembri 2020. Na jej čele stojí niekdajší volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini, ktorý si so sebou zo strany Roberta Fica zobral aj také zvučné mená, ako Denisa Saková, Richard Raši či Peter Žiga. Práve posledný menovaný narobil krátko na to v strane poriadne dusno. Exminister hospodárstva je totiž obvinený z toho, že mal údajne podplácať sudkyňu, aby štát získal Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Tvrdí to bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. Súčasný poslanec za mimoparlamentný Hlas svoju vinu od začiatku popiera. Očistiť svoje meno chcel sťažnosťou, ktorú však Špeciálna a neskôr aj Generálna prokuratúra (GP) zmietla zo stola. Strana ho napriek všetkému podržala a ani dnes sa od neho nedištancuje.

Tieň podozrenia padol časom aj na samotného predsedu Petra Pellegriniho, ktorému svojimi výpoveďami pred vyšetrovateľmi zavarili bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrecze a podnikateľ v IT Michal Suchoba. Tí tvrdia, že im podnikateľ Miroslav Výboh mal oznámiť, že si Pellegrini zaslúži odmenu za projekt virtuálnej registračnej pokladnice. Dostať mal údajne 150-tisíc eur v krabici od šampanského. Expremiér však všetky tieto tvrdenia popiera.

Svojimi výrokmi však zaujal verejnosť aj počas nedávno prebiehajúcej predvolebnej kampani ku spojeným voľbám, ktoré sa konali 29. októbra 2022. Počas tých bolo na rôznych miestach Slovenska možné vidieť veľké množstvo billboardov jednotlivých kandidátov Hlasu na starostov, primátorov, poslancov či županov. Napriek evidentne finančne nákladnej kampani Pellegrini vyhlásil, že strana veľa peňazí nemá a viacmenej sa kampaň financuje z toho, "čo si naškrabkajú". Zároveň dodal, že časť financií je sponzorských a časť ide priamo od členov Hlasu, ktorí dobre zarábajú ako poslanci.

Najnovšie sa ukázalo, že biedu netrú ani ostatní predstavitelia strany, ktorí sa v kampani predstavili. Dôkazom toho je aj Róbert Suja, niekdajší šéf NCZI a neúspešný kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja. Ten by sa podľa informácií, ktorými disponuje denník Plus JEDEN DEŇ mohol pokojne živiť ako developer. Ako sa totiž ukázalo, Suja vlastní byt v Bratislave v lokalite, kde 2-izbové byty stoja približne 350-tisíc eur (hneď vo vedľajšej bytovke) a taktiež byt v Košiciach, kde stojí 3-izbový byt hruba 150-tisíc eur. V danej lokalite má aj garáž. Tretí byt má taktiež v Košiciach a to v lokalite, kde sa 3-izbové byty pohybujú okolo sumy 235-tisíc eur. Vlastní tiež ornú pôdu v okolí Rimavskej Soboty. Z dostupných informácií nič nenasvedčuje tomu, že by ktorákoľvek z jeho nehnuteľností obsahovala ťarchu v prospech banky. Navyše, väčšina majetku mala byť nadobudnutá okolo roku 2020.

V súvislosti s týmito informáciami sme kontaktovali samotnú stranu Hlas-SD, ktorá nám majetkové pomery Suju objasnila. "Nehnuteľnosti nadobudnuté v roku 2020 (Košice a Rimavská Sobota) boli nadobudnuté dedičským konaním po smrti otca. Existujú o tom notárske záznamy. Byty v Košiciach (2015) a Bratislave (2017, kolaudovaný 2020) boli nadobudnuté z vlastných zdrojov, po 20-tich rokoch medzinárodného pôsobenia v poradenských a riadiacich pozíciách," odpísala nám v mene kandidáta na predsedu KSK hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková, ktorá sa vyjadrila aj k téme financovania kúpy nehnuteľností. Meno Róberta Suju totiž figuruje v dvoch firmách. Prvá mala ostatné roky doslova nulové tržby, druhá v rozmedzí rokov 2016 až 2020 tržby vo výške 33-tisíc eur, 83-tisíc eur, 59-tisíc eur a 52-tisíc eur. "Posledné 2 roky pôsobil v štátnej službe, preto bolo od riadenia spoločností v osobe konateľa v zmysle zákona upustené," dodala Macíková.

Denníku Plus JEDEN DEŇ sa priamo od Suju navyše podarilo zistiť, že reálne zvažuje aj svoje ďalšie pôsobenie v politike. Ráta s ním a ostatnými kandidátmi, ktorí boli v spojených voľbách neúspešní (Peter Slyško (ŽSK), Michal Kaliňák (PSK) samotná strana?