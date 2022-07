Europoslankyňa Monika Beňová (53) patrí medzi najvýraznejšie Slovenky na politickej scéne. Logicky sa preto objavuje otázka, či je šanca, že sa v dohľadnom čase rozhodne zabojovať o prezidentské kreslo. Otvorene o tom porozprávala v diskusnej relácii týždenníka PLUS 7 DNÍ Karty na stôl, kde sa pomerne kriticky vyjadrila aj na adresu súčasnej hlavy štátu.

PORIADNE jej NALOŽILA! Nečakane ostrá Beňová SKRITIZOVALA Čaputovú: TOTO by som robila ináč!

Zuzana Čaputová má za sebou už tri roky v kresle prezidentky a čoraz častejšie dostáva otázku, či plánuje svoju pozíciu obhajovať. V prípade, že do boja o post opäť pôjde, bude zaujímavé sledovať, akých súperov si proti nej nachystajú jednotlivé strany. Otvorene sa hovorí o tom, že svojho kandidáta postaví koaličné OĽaNO a určite tak urobí aj opozičný Smer-SD.

V ich prípade sa začalo špekulovať, že Čaputovú by mohla vyzvať spoluzakladateľka strany Monika Beňová. Na túto otázku sa jej vo svojej relácii pre týždenník PLUS 7 DNÍ Karty na stôl opýtal aj moderátor Noro Dolinský. „Ešte sa na to necítim. Mám pocit, že vo svojom veku ešte dokážem efektívne robiť veľa práce. A úprimne, ten post prezidenta SR nie je až taký silný, aby dokázal ovplyvniť niektoré veci,“ povedala europoslankyňa s dôvetkom, že prípadnú kandidatúru v budúcnosti kategoricky nevylučuje, netvrdí však ani, že sa tak stane. „Ja mám radšej takú tú každodennú prácu a riešenie problémov ako chodenie na obedy a podávanie rúk,“ odkázala nepriamo Zuzane Čaputovej.

Beňová výroky uviedla v relácii PLUS 7 DNÍ Karty na stôl. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Na adresu súčasnej prezidentky Beňová nešetrila kritikou.

So Zuzanou Čaputovou sa rozchádza aj v otázke rozdelenia právomocí medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi. „Nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby väčšie štáty mohli prehlasovať Slovensko," tvrdí Beňová v reakcii na aktuálne vyjadrenie hlavy štátu, podľa ktorej by sa v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky mal namiesto súčasného princípu jednomyseľnosti všetkých členov EÚ uplatňovať väčšinový princíp. „Na rozdiel od pani prezidentky mám skúsenosti z každodennej práce v Európskom parlamente a poznám zákulisné rokovania. Mohlo by sa stať, že väčšina prijme rozhodnutie napriek nesúhlasu konkrétnej krajiny a jej občanov," spresnila Beňová.

Na jej ostré slová reagoval politológ Radoslav Štefančík, ktorý však najskôr spochybnil Beňovej tvrdenia o možnej kandidatúre na prezidentku. „Pri takýchto otázkach sa politici spravidla vždy vykrúcajú. Monika Beňová by možno niekde v kútiku duše aj chcela byť prezidentkou, ale jej šance sú oveľa menšie ako šance súčasnej prezidentky,“ povedal.

Na Beňovej výrok, že potrebuje aktívnejšiu prácu, než je prezidentská funkcia, reagoval slovami: „To, že chodí na obedy a kade-tade po výboroch… z politických funkcií asi nič pasívnejšie nepoznám ako prácu europoslanca,“ prízvukoval politológ a spresnil, kedy bude mať podľa neho prezidentský kandidát Smeru šancu uspieť. „Vtedy, keď postavia kandidáta, ktorého je ochotný akceptovať aj volič Hlasu. V tomto prípade by možno Monika Beňová aj prešla, ale neviem si predstaviť, že by ju podporovali krajní pravičiari z Republiky alebo z ĽSNS, ktorých hlasy bude Smer tiež potrebovať,“ uzavrel Radoslav Štefančík.

