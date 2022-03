Ďalšia forma pomoci. Cez slovenské hranice od vypuknutia vojny na Ukrajine pred mesiacom prešlo 262–tisíc utečencov. O dočasné útočisko požiadalo od 1. marca celkovo 49 311 osôb. Pomoc odídencom bude po novom v našej krajine omnoho konkrétnejšia a to aj vďaka zákonu s názvom „lex Ukrajina", ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady SR. Čo všetko zákon obsahuje a koľko to bude Slovensko stáť?

Lex Ukrajina, ktorý poslanci prerokovali a schválili v skrátenom konaní, obsahuje okrem iného úpravu príspevku za ubytovanie odídencov a súvisiace podmienky, ale aj oslobodenie od úhrady mýta či diaľničnej známky pre Ukrajincov. Zároveň rieši nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre odídencov z vojnou zmietanej krajiny. Legislatíva nezabúda ani na žiadateľov o azyl a ich pracovnoprávne vzťahy či ubytovanie. Čo sa týka samotného príspevku našim občanom za poskytnuté ubytovanie, ten má byť súhrnne maximálne 500 až 1 250 eur za mesiac, v závislosti od počtu poskytovaných miestností (osoba nad 15 rokov - 7 €/noc a polovica na dieťa pozn. red.). Vyplácať sa má cez samosprávy.

Podľa predloženej schémy si rodiny príspevok uplatnia na obecnom alebo mestskom úrade, obec na Ministerstve vnútra (MV) SR a to na rezorte financií. Príspevok má byť zatiaľ poskytovaný do konca júna. Problematika „veľkokapacitných" ubytovacích zariadení by sa podľa MV SR mala doriešiť vo vládnom nariadení, keďže na právnické osoby nepodnikateľov, ktorí vlastnia ubytovacie zariadenia, nemožno uplatniť návrhom zákona definovaný strop príspevku. Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca pre podnikateľské subjekty by malo zabezpečovať ministerstvo dopravy.

Podľa sociológa Michala Vašečku krajina kráča s pomocou zákona lex Ukrajina správnym smerom. „Je to krok k tomu, aby sa u nás utečenci mohli postaviť na vlastné nohy. Zámerne sa vyhýbam pojmu integrácia, keďže nateraz nikto nevie, ako dlho konflikt na Ukrajine potrvá," zamyslel sa. Vašečka zároveň predpokladá, že mnohí Ukrajinci sa po vojne budú chcieť vrátiť do svojej domoviny. „Ak sa konflikt skončí rýchlo, potom predpokladám, že by tu mnoho Ukrajincov neostalo. Samozrejme, situácia sa môže zmeniť, ak bude vojna trvať dlho," povedal. „Lex Ukrajina však uľahčí situáciu utečencom, ktorí prichádzajú na Slovensko. Dá sa povedať, že sú historicky úplne prví, ktorí u nás získavajú také výrazne výhody."

Za zákon hlasovalo 117 poslancov, proti bolo sedem (poslanci ĽSNS), zdržalo sa 9 poslancov. Odhadnúť výšku konečného účtu za utečeneckú krízu je podľa odborníkov v tejto chvíli problematické. „Osobne sa nazdávam, že ak by sa vlna mala následne ešte rozbehnúť, môže to byť v objemoch, v celkových našich mesačných nákladoch niekde medzi 50 až sto miliónmi eur,“ odhadol pre portál HN minister financií Igor Matovič. Niektoré zdroje zrejme budeme vedieť vykryť z eurofondov.

Čo obsahuje LEX UKRAJINA? 1. Ak Ukrajinec zmení na doklade odídenca prechodnú adresu svojho pobytu, bude to musieť hlásiť priamo obci.2. Vlastníci bytov a domov, ktorí ubytujú utečenca, môžu dostať príspevok na ubytovanie 7 eur na deň a na dieťa polovicu, mesačne maximálne 1 250 eur.3. Po novom sa už budú môcť utečenci evidovať na úradoch práce.4. Ukrajinec, ktorému cudzinecká polícia vystaví doklad odídenca, môže dostať dávku v hmotnej núdzi – mesačne na osobu 68,80 eura, jeden dospelý a dieťa 130,90 eura.

