V politickom dueli televízie TA3 V politike si mali zmerať sily šéf smerákov Robert Fico a predseda Národnej rady Boris Kollár. Kto čakal ostrú výmenu názorov, zostal prekvapený. Dvojica nepôsobila dojmom, že debatuje proti sebe, ale skôr tak, že Fico a Kollár sa vo väčšine vecí zhodujú. Bolo to takmer vo všetkých témach, čo je pri zástupcoch opozície a koalície pomerne raritné.

Zvyčajne hašteriví politici v uvoľnenej atmosfére pred kamerami rozoberali viaceré témy. V debate sa zhodli napríklad pri téme trestania sudcov za porušovanie ľudských práv. „Keď sudca trikrát poruší základné ľudské práva, pôjde o stupeň nižšie,“ povedal predseda Sme rodina. Aj podľa jeho oponenta je nemysliteľné, aby sa opakovane stávalo, že v prípade nejakého sudcu sa konštatuje porušenie ľudských práv. Zhodu našli aj v prípade údajných vyjadrení šéfa Policajného zboru Štefana Hamrana, čo neskôr samotný policajný prezident poprel.

Nebolo to však prvý raz, keď obaja politici našli tému, pri ktorej stáli bok po boku. Pred pár dňami Kollár s celým poslaneckým klubom Sme rodina nepodporil návrh prokurátora na väzobné stíhanie Fica. „Keby som rozhodoval o Ficovi, konal by som nie nezaujato,“ vysvetľoval po hlasovaní s tým, že on sám je v prípade poškodený. Ich hlasy napokon rozhodli v prospech opozície. Na Ficovo vydanie do väzby totiž chýbali iba dva hlasy.

Na zhodnotenie nedeľného výstupu koaličného partnera s Robertom Ficom sme sa pýtali aj predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša. „Nechám to na hodnotení voličov Sme rodina,“ reagoval stroho. Smer a Sme rodina na naše otázky do uzávierky nereagovali. Keďže do volieb ostávajú menej než dva roky, logicky sa vynára otázka, či v tomto prípade nezohráva úlohu príprava pôdy na politickú spoluprácu po najbližších voľbách...

Podľa politológa Tomáša Koziaka šéf Sme rodina dlhodobo ukazuje, že nebude mať problém byť drahou nevestou aj pre Roberta Fica. Celé hodnotenie politológa nájdete v našej galérii!

