Dáta zisťovali od 10. do 16. mája na vzorke tisíc respondentov. Z nich bolo 69,3 percenta rozhodnutých, komu dajú svoj hlas, naopak, voliť by nešlo 14,2 percenta. Volebným víťazom by bol, podobne ako v predchádzajúcich prieskumoch, opozičný Hlas-SD so ziskom 18,2 percenta. Naopak, oproti poslednému prieskumu si polepšila koaličná SaS, volilo by ju 14,3 percenta. Liberáli tak predbehli aj opozičný Smer-SD, ktorý sa so ziskom 13,5 percenta umiestnil na tretej priečke. Oproti aprílovému prieskumu agentúry AKO si však pohoršil o jedno percento.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka aktuálne výsledky potvrdili, že strana Roberta Fica nerastie: „Robert Fico hovorí, že ide vyhrať voľby, no vyzerá to tak, že pohľad na ruskú agresiu na Ukrajine mu veľmi nevyšiel a netrafil sa do verejnej mienky.“

Štvrté skončilo hnutie OĽaNO so ziskom 10,7 percenta. Oproti poslednému prieskumu si polepšilo o viac než dve percentá. „Môže ísť o chvíľkový rozmar voliča,“ okomentoval Štefančík. Dodal, že do hry vstupujú dve možnosti: „Jedna hypotéza je, že premiér Eduard Heger sa postavil na tú správnu stranu pri téme vojny na Ukrajine. Pomôcť mohli aj Matovičove sociálne výstrelky, ktoré však budú stáť túto krajinu veľa potu a krvi,” myslí si politológ.

Hnutie Igora Matoviča podľa prieskumu pomaly dostihol ich predvolebný rival – Progresívne Slovensko, ktoré by vo voľbách získalo 9,7 percenta hlasov. Politológ však nad výsledkami len nedôverčivo krútil hlavou. Rozhodujúcu úlohu v tomto prípade podľa neho zohrala medializácia pre stranícky snem.

Výrazný pokles zaznamenala opozičná ĽSNS, ktorá by získala len 1,1 percenta. „Vyzerá to tak, že už Marian Kotleba nedokáže osloviť voličov tak ako v minulosti,“ vysvetlil politológ. Nemyslí si však, že by v tom zohralo rolu odsúdenie predsedu strany. Vypuklejší je podľa neho fakt, že ĽSNS má oveľa vážnejšieho konkurenta v strane Republika.

Prekvapila tiež strana Andreja Danka SNS. V prieskume totiž získala 4 percentá, čím sa priblížila k bránam parlamentu. „Nemyslím si totiž, že Andrej Danko vyvíja nejaké aktivity, ktoré by mali zobudiť spiaceho voliča SNS,“ okomentoval Štefančík. Medzi zaujímavejšie body prieskumu patrí výsledok KDH, dôvod sa dozviete v našej galérii!

