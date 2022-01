Doba mítingov, rozdávania kvetín a podobných aktivít politikov naďalej trvá, no čoraz viac sa do popredia dostáva marketing na sociálnych sieťach. Najmä lídri strán majú na Facebooku aj Instagrame desiatky až státisíce sledovateľov. Sociálnym sieťam však, zdá sa, kraľuje prezidentka Zuzana Čaputová (48). Odborníci prezradili, čo dokáže politikov na platformách “predať”.

Čaputová sociálne siete doslova valcuje. Je líderkou v počte fanúšikov na Facebooku aj na Instagrame. Na prvej sieti má 338,5-tisíc sledovateľov a na druhej dokonca 411-tisíc. „Obsahovú líniu sociálnych sietí určuje prezidentka, s ich spravovaním jej pomáha tím z odboru komunikácie kancelárie prezidenta,” prezradil hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Na oboch sociálnych sieťach je medzi desiatkou najsledovanejších politikov aj minister financií Igor Matovič (48), šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini (46), predseda parlamentu Boris Kollár (56), trojnásobný premiér Robert Fico (57) a minister hospodárstva Richard Sulík (54). So spravovaním oboch sietí šéfovi SaS pomáha jeho hovorkyňa Katarína Matejková a tím na tlačovom odbore rezortu. „Najúspešnejším projektom Sulíka je instavarenie, kde raz za mesiac naživo varí a popritom odpovedá na otázky svojich sledovateľov,“ prezradila Matejková. Pellegrini zas svoje príspevky formuluje sám. „Záleží mu na tom, aby odrážali jeho názory a osobnosť. So správou samotných stránok mu pomáha tím Hlasu,” odkázala nám hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Oslovili sme aj ďalších politikov, ktorí sú v oboch rebríčkoch sledovanosti, no do uzávierky neodpovedali.

Prečo je komunikácia politikov na sociálnych sieťach dôležitá, prezradil Gabriel Tóth z Katedry komunikácie: „Nezriedka virálny status politika má výrazne väčší dosah ako článok v klasických médiách. Zároveň majú sociálne siete pre politikov tú výhodu, že im umožňujú komunikovať so svojimi voličmi priamo, a teda nie sú závislí od toho, ako a či klasické médiá ich tému spracujú.“

Odborníčka na marketing Simona Bubánová si taktiež myslí, že sociálne siete sú pre politikov čoraz dôležitejšie: „Platí tam, že čo je zlé, je prevažne výhodou. Generuje to, že ďalší ľudia to lajkujú, komentujú a zdieľajú. To sa stáva kameňom úrazu, lebo ľudia najviac komentujú tie najkontroverznejšie veci.“ Politici to podľa nej pochopili a naučili sa, že v princípe musia robiť aktivity, ktoré vyvolávajú nejaké reakcie. Na sociálnych sieťach je podľa nej jedno, či sú pozitívne alebo negatívne. Algoritmus sietí totiž potrebuje zachytiť, že ide o aktívny príspevok. Pravdou však ostáva, že samotná prezidentka kontroverzné informácie nezdieľa a predsa sa ocitla na vrchole rebríčkov. „Ľudia nechcú mať vo svojom svete len zlo, napätie a škodoradosť. Chcú mať aj potešenia a pocit kľudu. To im dáva ona, aj Peter Pellegrini,” vysvetlila Bubánová.

V galérii si pozrite TOP 10 politikov s najviac fanúšikmi na Facebooku a Instagrame, a aj to najzaujímavejšie zo sociálnych sietí.

Prečítajte si tiež: