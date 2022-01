Roztomilú návštevu prijala prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok v Prezidentskom paláci. Koledníci Dobrej noviny z Liptovských Sliačov v tradičných krojoch reprezentovali 24-tisíc koledníkov z celého Slovenska. Z dôvodu protipandemických opatrení sa prijatie uskutočnilo pred prezidentksým palácom.

Malí koledníci obdarovali prezidentku okrem piesní, vinšov a priania do nového roku 2022 symbolickým darom, bábikou v kabani. Ide o tradičný dievčenský ľudový kroj z Liptovských Sliačov.

Dobrá novina existuje už 27 rokov a každý rok pozýva deti, aby sa zapojili do koledníckej akcie, ktorá trvá od 24. decembra do 6. januára. Okrem vianočnej radosti z narodenia Krista do rodín a osamelým ľuďom ponúka akcia aj možnosť podporiť rozvojové projekty na africkom kontinente.

Zuzana Čaputová deťom poďakovala za návštevu, za všetky prijania a tiež za ich službu v náročnej dobe. Dobrej novine zapriala úspech a dobré výsledky zbierky na podporu afrických projektov.

Celoslovenská akcia Dobrá novina pravidelne obohacuje vianočné sviatky. Vianočné posolstvo a službu koledníkov vníma Dobrá novina v časoch pandémie ešte urgentnejšie. Ľudia potrebujú podľa nej okrem akútnej zdravotnej starostlivosti počuť i slová nádeje.

FOTOGRAFIE Čaputovej v obklopení rozkošných anjelikov si pozrite v našej GALÉRII >>>