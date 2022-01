Práca modelky rozhodne nie je niečo, čomu by sa venovali masy ľudí. O to zaujímavejšie je, že medzi deťmi vplyvných politikov je ich viac ako dosť. Prezidentkina dcéra Emma Čaputová (17) nie je zďaleka jediná. Do sveta módy nazreli aj deti šéfa SaS Richarda Sulíka (54), predsedu parlamentu Borisa Kollára (56) a dcéry českých exministrov. Pomáha im v presadení ich meno?

Emma Čaputová sa najnovšie dostala na titulku prestížneho módneho časopisu Vogue. Predtým sa stala tvárou kampane na luxusné šperky a na prezentáciu svojej kolekcie šiat si ju vybral aj známy dizajnér Boris Hanečka. Modelingu sa venuje aj Kollárova dcéra Alexandra Horňáková (20), ktorá si v roku 2019 vyslúžila titul kráľovná Plesu v opere. Zarába si fotením alebo prehliadkami na móle. Napríklad na populárnych Bratislavských módnych dňoch už vystupovala dva roky za sebou.

Do modelingu v minulosti zabŕdol aj Sulíkov syn Filip (26), ktorému vraj túto myšlienku vnukol priamo otec! „Navrhoval mi to, keď som mal asi trinásť rokov. Vtedy som hovoril - čo som teplý? Myslel som si, že všetci modeli sú homosexuáli,“ priznával sa Filip v rozhovore pre PLUS 7 DNÍ spred pár rokov. Filip počas pôsobenia v modelingu fotil pre raperskú značku a predvádzal aj kolekciu topánok, ktorú navrhol brat speváčky Madonny. V súčasnosti presedlal na IT sféru.

Modeling je populárny aj medzi deťmi politikov našich západných susedov. Dcéra českého exministra obrany Jaroslava Tvrdíka (53) Jana (21) vyhrala ako 15-ročná celosvetovú súťaž Elite Model Look! Aj vďaka tomu neskôr pracovala po boku jednej z najlepšie platených modeliek Gigi Hadid (26). Modelkou je aj dcéra českého exministra financií Ivana Pilipa (58) Sylvie, ktorá fotila aj v zahraničí.

Manažér svetových topmodeliek Miro Šimonič sa však domnieva, že meno môže deťom politikov pomôcť len na lokálnej úrovni: „Sú ľahko rozoznateľní a tým ich dávajú za príklad. Presadiť sa doma ešte nič neznamená, musia sa presadiť vo svete.“ Podľa odborníka za hranicami nikoho nezaujíma, že je niekto potomkom politika.

