Práve prebieha živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Čaputová sa pred časom stretla s ministrami obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) a ministrom zahraničia Ivanom Korčokom (nominant SaS) v súvislosti s dohodou o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA).

Zišli sa už v utorok (18. 1.). K obsahu rozhovoru ani k ďalšiemu postupu v otázke zmluvy sa ešte hlava štátu nevyjadrila. "Môžem potvrdiť utorkové stretnutie ministra obrany s prezidentkou SR," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. Hovorca rezortu diplomacie Juraj Tomaga pre TASR priblížil, že prezidentka sa zaujímala aj o ďalší postup. Ani jeden z rezortov nepovedal viac.

Prezidentka sa predtým o dohode rozprávala aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) a predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina). Avizovala vtedy, že sa chce stretnúť ešte s Naďom a Korčokom a následne bude informovať o svojich ďalších krokoch.



Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odsúhlasila vláda SR. Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť NR SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády deklarovali, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.

Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Viacerí bývalí politici i mimoparlamentný Hlas-SD vyzvali hlavu štátu, aby sa s obrannou zmluvou obrátila na Ústavný súd SR. Smer-SD okrem iného upozorňuje na možnosť výcviku ukrajinských povstalcov na Slovensku vďaka dohode. Odvoláva sa pritom na článok amerického denníka The New York Times. Vládni predstavitelia to považujú za dezinformácie.