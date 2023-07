Prezradili tajomstvo, ako sa udržiavať fit a vo forme! Leto je už v plnom prúde a ak vás trápia kilá navyše, tu sú zaručené tipy dvoch známych slovenských političiek, ako ľahko a rýchlo schudnúť do plaviek!

Doba plaviek a krátkych letných šiat je tu, aj preto nás zaujímal názor známych političiek, ako sa ľahko a rýchlo dopracovať k lepšej postave. Extenistka a nezaradená poslankyňa Národnej rady Romana Tabák (32) nedávno zverejnila video z dovolenky na Orave, kde v plavkách predviedla skvelú figúru. „Oravská priehrada si nádherná. Odporúčam stráviť leto na Slovensku,“ odkázala Tabák zvodným hlasom.

Od extenistky sme sa informovali, ako sa udržiava vo forme a aké sú jej overené tipy a rady na chudnutie. Ako nám prezradila, nie je vôbec fanúšičkou nezmyselných diét. „Neznášam diéty. Vždy ma dohnali k prejedaniu sa. Našla som si svoj štýl, ktorý mi sedí a netýram sa,“ hovorí v úvode Tabák. „Mám cca. 75 kíl a 179 centimetrov. Sústredím sa na trávenie. Jeden deň jem, čo chcem. Dva dni sú bez sacharidov a len proteín a tuky,“ prezradila svoj overený recept. „Plus, kvôli akné nemôžem jesť čo chcem, lebo mám okamžite reakciu,“ podotkla tiež.

Ako bývalá profesionálna tenistka sa venuje pravidelne aj športu. „Päť Tibeťanov, beh maximálne 15 minút, hot yoga, tenis a otužovanie,“ prezradila nášmu denníku. „Vychutnávajte si cestu, nie cieľ! Krásne leto prajem!“ odkázala Tabák.

Skvelou postavou sa môže pochváliť aj poslankyňa SASKY Jana Bittó Cigániková (39). O svoju figúru sa politička aj náležite stará a štíhlu líniu si udržiava pravidelným cvičením a športovaním. Aj preto nikdy nemala problém ukázať svoje sexi krivky.

„Naša obľúbená dovolenka na Slovensku, na ranči v Novom Tekove so sestrou a s deťmi. Tento rok nám vyšlo veľa slnka,“ zverejnila nedávno Bittó Cigániková fotografiu z letnej dovolenky, kde ukázala bujný dekolt v bikinách. Političky sme sa preto pýtali, aké je jej tajomstvo na rýchle a ľahké chudnutie do plaviek. „Stavím pred letom väčšinou na proteínovú diétu bez cukrov. A samozrejme cvičenie, keďže čísla nepustia ani tu. Výdaj musí byť vyšší ako príjem. To zaručene funguje,“ odkázala saskárka.

Bittó Cigániková najnovšie zažiarila v sexi ružových šatách na premiére filmu Oppenheimer, kde opäť predviedla zvodné krivky a bujný dekolt. FOTKU BITTÓ CIGÁNIKOVEJ V RUŽOVÝCH ŠATÁCH SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

