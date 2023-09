Predseda strany Smer-SD Robert Fico si myslí, že na Slovensku hrozí obrovská migračná katastrofa. "Keď sme pred deviatimi mesiacmi hovorili, že toto leto bude veľmi vážna migračná kríza a Slovensko by sa malo pripraviť a musíme začať chrániť svoje hranice, tak každý sa smial, že čo to zase rozprávame a strašíme. A je to tu, ten problém je omnoho väčší, ako sa na prvý pohľad zdá," uviedol Robert Kaliňák.

Tlačová beseda Smeru-SD:

Robert Fico tvrdí, že ilegálni migranti, ktorí dostanú papiere od Slovenskej republiky, tu môžu ostať v prípade, že Česko a Nemecko povedia "dosť" a nevpustia ich do svojich krajín. V tom prípade by podľa neho hrozila na Slovensku humanitárna katastrofa. 700 migrantov vo Veľkom Krtíši podľa neho žije v neľudských podmienkach. Vládu Zuzany Čaputovej chce žiadať o riešenie tejto situácie, zvoláva preto na pondelok mimoriadnu schôdzu NR SR.

Migranti podľa Smeru-SD chodia na Slovensku cielene preto, lebo tu dostanú papiere, ktoré z nich spravia legálnych migrantov. Podľa Roberta Kaliňáka sa títo migranti následne rozptýlia po okolitých dedinách.

To, čo sa v súčasnosti deje v južných okresoch Slovenska, je podľa Fica zásadný obrat vládnej politiky a štátu voči nelegálnej migrácii. Súčasnú situáciu nehodnotí ako výsledok benevolencie, ale priamo zámer súčasnej vlády. "Robí všetko pre to, aby sa na územie Slovenska dostalo čo najviac migrantov," vyhlásil Fico, poukazujúc na to, že namiesto ochrany pred infiltráciou sa situácia rieši legalizáciou pobytu migrantov.

Líder Smeru zároveň spochybňuje to, že všetci migranti sú vojnoví utečenci, poukazuje na to, že väčšinu z nich nemožno hodnoverne identifikovať. "Všetci sú Sýrčania, všetci sú z Aleppa, všetci sa narodili 1. januára," komentuje a odvoláva sa aj na osobné skúsenosti z Veľkého Krtíša. Obrázky z blízkosti koncentračného centra, v ktorom sú migranti umiestnení, premietal počas tlačovej konferencie. Poukázal pritom na katastrofálne podmienky, v ktorých migranti existujú. "Okrem cisterny s vodou a prenosných toaliet nemajú nič, spia na zemi," upozornil.

Obáva sa, že počet nelegálnych migrantov môže na Slovensku stúpať. "Toto tu smrdí jednou humanitárnou krízou," upozornil. Oznámil, že v pondelok podá strana podnet na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Zároveň ocenil snahu veľkokrtíšskej samosprávy riešiť situáciu, rovnako tak aj prístup prítomných policajtov.

Predseda mimoparlamentnej strany Modrí, Most-Híd Mikuláš Dzurinda v reakcii na tlačovú konferenciu obvinil Roberta Fica zo zneužitia strachu a obáv ľudí na získavanie politických bodov. "Žiaľ, živnú pôdu mu k tomu vytvára nečinnosť vlády a neschopnosť najvyšších ústavných činiteľov zaujať k dianiu v južných oblastiach včasné, zrozumiteľné stanovisko, opreté o konkrétne opatrenia," skonštatoval.

Hamran sa podľa Pčolinského tvári, že sa nič nedeje

