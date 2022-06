Po tom, čo z prieskumu TV Markíza vyplynulo, že prezidentku Zuzanu Čaputovú (49) by v prípade jej opätovného kandidovania so stopercentnou istotou volilo iba 15 percent Slovákov, prišiel ďalší šok. Postaral sa oň minister financií Igor Matovič (49), ktorý je presvedčený, že na Slovensku by našiel aj 100 000 „hodnotovo lepších žien“. Ktoré to sú, nám už neprezradil. S výberom mu však pomohli jeho kolegovia z OĽaNO!

Z výsledkov prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednala TV Markíza pre reláciu Na telo, vyplýva, že ak by Čaputová, ktorá práve dnes oslavuje 49. narodeniny, v tomto období opätovne kandidovala na post prezidentky, s istotou by jej svoj hlas odovzdalo iba 15 percent Slovákov. 31 percent opýtaných by túto voľbu zvažovalo a až 46 percent respondentov by jej hlas neodovzdalo za žiadnych okolností.

Keď sa počas relácie, v ktorej bol prieskum zverejnený, pýtali hosťa Igora Matoviča, či bude hľadať vhodného prezidentského protikandidáta, odpovedal veľavravne. „Nebudem to znásilňovať. Osobne som presvedčený, že na Slovensku je minimálne 100 000 lepších žien, hodnotovo, jednoducho celkovo lepších, ako je naša pani prezidentka. Samozrejme, asi majú svoju prácu a kandidovať nechcú. Myslím si, že by bolo dobré, aby sme mali v budúcich voľbách na výber z viacerých kandidátov."

Zuzana Čaputová o prípadnej opätovnej kandidatúre zatiaľ mlčí, no podľa expertov má ešte stále solídne vyhliadky na úspech. „Výsledok volieb výrazne ovplyvní najmä to, kto bude jej protikandidátom. Reálne totiž môžete voliť za niekoho, ale aj proti niekomu. Spomeňme si napríklad na víťazstvo Andreja Kisku, proti ktorému stál Robert Fico," vysvetľuje politológ Tomáš Koziak. „Vzhľadom na roztrieštenosť politickej scény je nateraz nemožné, aby Čaputová dosahovala výsledky blížiace sa k 40 – 50 % popularite, aké mala možno ešte pred rokom. Na druhej strane si viem predstaviť, že budúce voľby napriek tomu vyhrá," konštatoval politológ.

Relevantného protikandidáta pre Čaputovú zatiaľ na politickej scéne nepostrehol. „Treba však povedať, že aj pani Čaputová či pán Kiska boli ešte rok pred voľbami pre väčšinu Slovákov relatívne neznámi kandidáti. Napriek tomu nakoniec dokázali získať masívnu podporu," uzavrel.

Politológ Grigorij Mesežnikov konštatoval, že Čaputová v prieskume nedopadla „celkom zle“. Je presvedčený, že prezidentka sa ocitla v situácii, keď voči nej vystupuje časť politického spektra. „Snažia sa ju zdiskreditovať a registrujem aj dosť nechutné útoky," povedal. „Čo sa týka výkonu funkcie, z môjho pohľadu vystupuje v súlade s princípmi právneho štátu."

Mesežnikov však poukázal aj na Čaputovej prešľapy. „Niektoré jej aktivity vyvolali nejednoznačné hodnotenia. Kritizované bolo stretnutie na pôde SIS či interpretačná doložka k obrannej dohode USA, čo nebol najšťastnejší krok," konštatoval. Či má Čaputová šancu uspieť aj v nadchádzajúcich voľbách, bude podľa slov odborníka ovplyvňovať viacero faktorov.

„Zatiaľ nevieme, kto bude jej protikandidátom. No ak by bol jej súperom napríklad Robert Fico, potom si myslím, že ho prevalcuje." Politológ zatiaľ vo verejnom priestore nevidí žiadneho protikandidáta Čaputovej, ktorý by mohol v prezidentských voľbách výrazne zamiešať karty. „To však neznamená, že takýto kandidát neexistuje," uzavrel.

