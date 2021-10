Šéf zdravotníckeho rezortu je vo svojom kresle už niekoľko mesiacov. Lengvarský v apríli vystriedal exministra Marka Krajčího (47), ktorý zo svojej funkcie rezignoval po kritike odborníkov aj politických kolegov. Ako je známe, minister financií Igor Matovič (48) má šéfa rezortu zdravotníctva a zároveň nominanta jeho hnutia OĽaNO už dlhší čas „v zuboch“. Verejne kritizuje jeho vyjadrenia aj spôsob vedenia ministerstva. Naposledy tak urobil pre denník Nový čas: „Minister Lengvarský mal všetky možné nástroje a mohol prísť s nejakým jedným nápadom, ako zvýšiť zaočkovanosť starých ľudí.” Zaujímavé pritom je, že Lengvarský minulý rok na mieste riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku zarobil viac než vtedajší minister zdravotníctva. Lengvarský si totiž v roku 2020 prilepšil takmer o 73-tisíc eur, pričom v prípade exministra Krajčího, v tom čase na čele rezortu zdravotníctva, ide približne o 58-tisíc eur. Aj toto ukázali majetkové priznania verejných činiteľov.

Aj samotný Lengvarského kritik pritom minulý rok zarobil na čele vlády menej než spomínaný minister. Podľa majetkového priznania si Matovič za minulý rok na poste premiéra prilepšil o 62,6 tisíca eur. Rovnako ako po minulé roky by ste v dokumente nenašli ani zmienku o vlastníctve nehnuteľností. Je totiž známe, že pred vstupom do politiky všetok svoj majetok prepísal na manželku Pavlínu. „Ešte v roku 2006 sme zrušili aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Odvtedy ženičke hovorím, že nič nemám, a keď niečo chce, musí sa rozhodnúť sama,“ tvrdil v minulosti. Je známe, že úradujúci minister financií býva v rodinnom dome v Trnave, no v dokumente by ste to nenašli.

Igor Matovič býva v Trnave. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Takmer prázdne priznanie nebýva typické pre politikov. Ako jeden z mála poslancov Národnej rady (NR) SR neuviedol žiadny majetok ani 26-ročný Andrej Stančík z klubu OĽaNO. To však môže vysvetliť napríklad jeho životopis, podľa ktorého do parlamentu nastúpil krátko po vysokej škole. Vicepremiér pre investície Štefan Holý (42) zo Sme rodina priznal nielen vlastníctvo domu v Trnave, ale aj to, že prenajíma byt v Londýne. Práve v metropole Spojeného kráľovstva býva jeho rodina.

Majetkové priznania ukázali tiež to, že viacerí slovenskí politici vlastnia aj nehnuteľnosti v zahraničí. Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (45) sa už dlhší čas môže pochváliť bytom v Belgicku a nový minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (50) je majiteľom domu a pozemku v Chorvátsku. Najnovšie sa ukázalo, že neodolal ani minister hospodárstva Richard Sulík (53) a kúpil si podiel ranča v Austrálii. V majetkovom priznaní šéfa SaS sú tieto exotické nehnuteľnosti uvedené ako tretinový podiel vo firme, vysvetlila pre denník Plus JEDEN DEŇ jeho hovorkyňa Katarína Matejková. „Ja som si zobral úver, ja som založil dva byty, ktoré mi v Bratislave patria,“ vysvetlil Sulík v pléne NR SR.

