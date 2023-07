V rozhovore s mladými prvovoličmi, ktorý uverejnil DenníkN, vyjadrili svoj názor 18-roční prvovoliči: zdravotná sestra fandiaca Sme rodine, nebinárna osoba, ktorá dôveruje Progresívnemu Slovensku, ale aj Filip Fördös z Nitry, ktorý zvažuje voľbu SNS alebo Republiky, no ako jednu z možností vníma aj KDH. „Som kresťan, preto si vyberám najmä medzi stranami Republika a SNS. Pravidelne chodím do kostola, miništrujem, a teda hľadám strany, ktoré stoja na kresťanských a národných základoch. Také, ktoré nebudú presadzovať ultraliberálne ideológie zo Západu a uprednostnia záujmy Slovenska pred preferenciami Európskej únie a NATO," povedal v rozhovore mladý Filip.

Práve vyjadrenia mladého kresťana si vypichol známy moderátor TA3 Rastislav Iliev a venoval téme status na sociálnej sieti. „Nejdem voliť. Nemám koho. Ty koho budeš voliť? Tak mi poraď. Počúvam dennodenne. Neviem, koho máš voliť. Ak si svojprávny a dokážeš kriticky myslieť, prídeš na to sám. (Iba že by nie.) Len sa trochu zamysli a pouvažuj. Lebo tuto Filip, ktorého oslovil DennikN, v tom má jasno. Filip je prvovolič a ešte nevie, či bude voliť Republiku alebo SNS,“ napísal Iliev. „Filip (asi) voliť pôjde. A čo ty? Do volieb zostáva 68 dní,“ ukončil svoj príspevok moderátor. Pod jeho statusom sa následne začali hromadiť komentáre, v ktorých sa vysmievali mladému Filipovi.

Ilieva skritizovala medzi prvými poslankyňa Romana Tabák, ktorá mu vyčítala, že vystavil šikane mladého človeka za jeho názor. „A STOP! Tento zakomplexovaný päťkilový moderátor vystavuje ,hejtom' mladého chlapca, ktorý zvažuje voliť SNS. Keby ten chlapec mal červený rúž, nevedel svoje pohlavie a zvažoval by PS a SASKU, tak by dostal ešte dnes večer nejaké ocenenie,“ adresovala ostré slová moderátorovi extenistka. Na jej komentár zareagoval aj samotný Iliev. „Takto lacno naháňať body, pani poslankyňa. Takto sa to robí? Úplne ste prekrútili môj insta post, ktorý ani zďaleka nie je o hejtovaní Filipa, ani o tom, kto má koho voliť,“ reagoval moderátor.

Následne si Iliev aj Tabák vymenili niekoľko ostrých odkazov cez sociálne siete. Pod príspevkom extenistky sa rozprúdila búrlivá diskusia, kde sa pridali stovky komentujúcich. „Všetko k pseudo kauze, ktorú umelo nafúkla Romana Tabák, pretože v čase uhorky, zjavne nemá vlastné témy, som už napísal pod jej oficiálnym profilom na Facebooku a viac k tomu nemám čo dodať,“ reagoval následne pre náš denník Iliev.

„Pán Iliev sa vždy ináč správa pri osobnom stretnutí a ináč na sociálnych sieťach. Podľa môjho názoru by sa redaktor, ktorý robí politické relácie, nemal politicky angažovať, pretože potom nedokáže zachovať svoj nadhľad a objektivitu,“ myslí si predseda SNS Andrej Danko. „Každý má právo na názor, ale toto nie je vhodné pre politického moderátora. Mal by ísť príkladom, a tak ako on vyžaduje, aby tolerovali ľudia jeho orientáciu, tak by mal aj on byť slušný ku každému, kto má iný názor,“ pokračoval ďalej líder národniarov.

