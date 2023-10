Policajný prezident Štefan Hamran potvrdil, že sa chystá odstúpiť zo svojej funkcie. Po nástupe novej vlády na čele s Robertom Ficom a Smerom-SD v kresle šéfa nezotrvá. Uviedol to v relácii Na telo PLUS.

„Určite odídem. Povedal som, že ak bude veci verejné spravovať tento človek (Robert Fico, pozn. redakcie), pre ktorého sú priority v podstate odvolať špeciálneho prokurátora a zbaviť sa policajného prezidenta, tak samozrejme, pre mňa to nedáva absolútne žiadny zmysel,“ uviedol Hamran.

Tvrdí, že nebude čakať na to, aby ho odvolali. Podľa svojich slov má už vypísanú žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru, odísť by chcel čo najskôr, a to už k 31. septembru. Najskôr sa však chce stretnúť s novým ministrom vnútra.