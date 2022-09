Policajného exprezidenta Tibora Gašpara sme mohli v minulosti vidieť oblečeného najmä v policajnej uniforme, v ktorej sa prezentoval aj počas mediálnych výstupov. Práve preto mnohých prekvapil, keď sa objavil s radikálne zmeneným imidžom!

Tibor Gašpar skončil vo funkcii policajného prezidenta po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Následne pôsobil ako poradca vtedajšej ministerky vnútra Denisy Sakovej (v súčasnosti Hlas-SD). Potom sa však na istý čas stiahol z verejnosti a žil skôr v ústraní.

Bývalý šéf polície bol v novembri 2020 zadržaný Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) v rámci akcie „Očistec“. Gašpar strávil rok vo väzbe a prepustený bol až v novembri 2021. Počas väzby sa podľa svojich vlastných slov stretol s nátlakom a upieraním kontaktov s rodinou. Policajný exprezident sa odvtedy často objavuje na tlačových konferenciách Smeru-SD, kde kritizuje postupy operatívcov NAKA, jednotlivých vyšetrovateľov a prokurátorov.

Gašpar dokonca vyhlásil, že nevylučuje ani vstup do politiky. Ako uviedol, verejnosti chce ponúknuť svoje odborné skúsenosti. A práve nástup na politickú dráhu spôsobil u Gašpara to, že sa rozhodol pre radikálnu zmenu imidžu. Objavil sa nielen s novým účesom, ale nechal si narásť aj poriadne husté strnisko! Zatiaľ čo mnohým mužom hustá brada pridáva roky a oholená tvár ich skôr omladzuje, u niekdajšieho šéfa polície je to práve naopak! Gašpar pozdvihol svoj šmrnc aj veľkou zmenou v šatníku. Po novom sa totiž objavuje v štýlových oblekoch.

Zmenený na nepoznanie! Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (60) ohuruje novým imidžom. Zdroj: TASR, facebook/smer-sd

Radikálnu zmenu imidžu exprezidenta Policajného zboru pozitívne hodnotila aj stylistka. „Pán Gašpar je ukážkou toho, že ani muži po 50-tke sa nemusia báť zmeny,“ hovorí Lucia, ambasádorka wibo.sk. „Strih vlasov je výrazne kratší, odhaľuje šediny, ktoré sú ale mimoriadne trendy. Kedysi sa šediny aj u mužov farbili, dnes to dodáva sexepíl. Nie všetkým to svedčí, no pán Gašpar je presne ten typ, ktorý sa v tom našiel,“ zdôraznila ďalej. "Taktiež pekne upravená brada, spolu s účesom a nový styling v obliekaní. Neviem či si najal stylistu, radí mu niekto z blízkych, alebo zmenil štýl sám, no veľmi chválim,“ hovorí Lucia.

Tibor Gašpar kedysi. „Vlasy mal dlhšie, pôsobili neupravene, celkovo pôsobil oveľa staršie. Taktiež outfity, kockovaná košeľa ako na fotografii, pridáva vek,“ skonštatovala stylistka pri pohľade na staršie snímky bývalého policajného prezidenta. Zdroj: Julius Dubravay

Odborníčka podotkla, že ako bývalý policajný prezident, Gašpar asi nemal veľmi priestor na veci ako vizáž a hlavne musel byť skoro stále v uniforme. „Vlasy mal dlhšie, pôsobili neupravene, celkovo pôsobil oveľa staršie. Taktiež outfity, kockovaná košeľa ako na fotografii, pridáva vek,“ skonštatovala stylistka pri pohľade na staršie snímky Tibora Gašpara. Podľa odborníčky môže nový imidž policajnému exprezidentovi aj pomôcť k úspechu v politike! VÝRAZNU PREMENU GAŠPARA SI POZRITE NA FOTKÁCH V NAŠEJ GALÉRII!

V tejto súvislosti nás zaujímalo, nakoľko je dôležitá vizáž politikov pri získavaní sympatií občanov. Je príjemný vzhľad politika či političky skutočne plusom? ODPOVEĎ STYLISTKY SA DOZVIETE V NAŠEJ GALÉRII!

