„Petičná akcia prebehla presne podľa našich predstáv, keď sme avizovali, že do konca júla/začiatkom augusta chceme mať vyzbieraný potrebný počet podpisov na petíciu za vyhlásenie referenda," povedal v úvode šéf Smeru Robert Fico. Vyzval zároveň ľudí či strany, ktoré zbierali podpisy, aby ich doručili na centrálu Smeru do 15. augusta.

Fico tiež apeloval na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby počúvala hlasy občanov. Šéf Smeru nevidí dôvod, aby sa obrátila na Ústavný súd. Hovorí o jej snahe zbaviť sa zodpovednosti. "Prezidentka si uvedomuje, že musí urobiť krok k zmareniu referenda," tvrdí s tým, že ak by sa na súd neobrátila, musela by spojiť referendum s jesennými komunálnymi voľbami aj pre úsporu financií. Šéf Smeru je presvedčený, že referendum by takto bolo úspešné. Vidí za tým snahu udržať súčasnú vládu pri moci. Za riešenie aktuálnej situácie na Slovensku aj naďalej považuje predčasné voľby a pád vlády, ktorú považuje za neschopnú.

Fico upresnil, že z menovaného počtu je 270-tisíc podpisov smeráckych. „Je evidentné, ktorá politická strana na Slovensku má najsilnejšie rozvinuté štruktúry, a ktorá je schopná takéto aktivity zvládnuť,“ okomentoval výsledky zberu podpisov líder Smeru.

"Každý rozumný človek, ktorý sa vyzná v politike, musí uznať, že jediné riešenie pre Slovensko sú predčasné parlamentné voľby," hovorí Fico. Podľa jeho slov nás na jeseň a na jar čaká nevídané zdražovanie energií. Upozornil na to, že pokiaľ vláda niečo neurobí, v prípade plynu môžu slovenské domácnosti očakávať nárast až o 170%, v prípade elektriny o 130%. „Vraciame sa o 50-100 rokov naspäť. Ľudia kupujú drevo, uhlie, rôzne kotle na spaľovanie tuhých palív, napriek tomu, že sa nainvestovali miliardy do plynofikácie Slovenska," vysvetľuje ďalej Fico.

Veľmi kritický voči vláde bol aj poslanec Smeru Ľuboš Blaha. „Pokiaľ by ruská strana prerušila dodávky plynu do Európy, tri krajiny na tom zahučia najviac, a to 5-percentným prepadom ekonomiky: Česká republika, Maďarsko a Slovensko," uviedol Blaha odvolávaním sa na zahraničné zdroje. "The Economist používa príklad Slovenska ako najväčšej obete v prípade, že nebudeme mať plyn. A tu sa riešia nejaké esemesky Sulíka a Matoviča," kritizoval Blaha.

Fico bol tiež mimoriadne ostrý k viacerým členom vlády aj aj k istým poslancom. „My nevidíme žiadne riešenie v tejto štruktúre, ktorá tu je," povedal s tým, že ide podľa jeho slov o prežitú a mŕtvu štruktúru. "Ak je výsledkom vládnutia Matoviča a Hegera 4-percentný pokles životnej úrovne vo vzťahu k Európskej únii, tak už len kvôli tomuto mali odísť," myslí si. Predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) kritizoval za to, že vraj nerieši problémy krajiny, ale "v hlave má len Fica a Blahu". Mimo toho adresoval poriadne štipľavý odkaz aj lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi a šéfke zdravotníckeho výboru Jane Bittó Cigánikovej. REAKCIU FICA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Hnutie Republika už vyzbieralo 43.000 podpisov za referendum Hnutie Republika už vyzbieralo 43.000 podpisov za referendum o predčasných voľbách, ďalšie sú ešte na ceste. Petičné hárky v najbližších dňoch odovzdá petičnému výboru. Informoval o tom predseda hnutia a europoslanec Milan Uhrík. Hnutie apelovalo na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nerobila obštrukcie a referendum vyhlásila. "Je to jasná vôľa občanov, že si želajú referendum o páde vlády. Treba to rešpektovať. Apelujem a vyzývam prezidentku, aby nerobila obštrukcie, nehľadala spôsoby, ako sa referendum spraviť nedá, ale naopak, hľadala spôsoby, ako demokraticky vyjsť v ústrety vôli občanov," zdôraznil Uhrík.

