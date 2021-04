“Je veľmi zaujímavé, že v informačnej smršti ohľadom českých Vrbětíc zostáva stále v úzadí informácia o mladom Andrejovi Kiskovi. Ten pôsobil v inkriminovanom čase vo firme Bochemia, v ktorej prevádzke sa udiali medializované výbuchy,” píše v úvode svojho statusu nezaradený poslanec parlamentu Ján Podmanický, ktorý minulý rok odišiel zo strany Smer-SD.

V tejto súvislosti Podmanickému napadli mnohé "rečnícke otázky." Podľa nezaradeného poslanca informácia o tom, že syn bývalého prezidenta Andreja Kisku pracoval vo firme spojenej s výbuchmi údajne zapríčinenými ruskou GRU, je nepochybne zaujímavá a stála by za hlbšiu investigatívu.

Prečo také mlčanie v médiách?

"Predstavme si aký humbuk by robili médiá, keby išlo napríklad o syna prezidenta Gašparoviča! Tiež by sme počuli od našich investigatívcov také ohlušujúce ticho?" pýta sa Podmanický a vzápätí kladie druhú otázku: " Andrej Kiska bol v roku 2020 kandidátom kaviarne a ambasády na premiéra vlády SR. Čvirikajú o tom aj vrabce na streche. Holt, rybník im vypálil Igor z Trnavy. Každopádne, všetci vedia, že bývalý prezident mal nadpriemerne dobré vzťahy s USA, čo teraz nijako neriešim."

Po tomto uvážení podľa poslanca nasleduje ďalšia otázka: "Môže napríklad minister Korčok vylúčiť, že vehementné presadzovanie tzv. ruskej stopy nesúvisí len a len s tým, aby sa neupriamovala pozornosť na stopu vedúcu od Andreja Kisku niekde inde?"

Podmanický sa zamýšľa ďalej a kladie si otázku za otázkou. "Dobre tomu rozumiem, že blízky rodinný príslušník nášho prezidenta Andreja Kisku pôsobil vo firme, ktorá zabezpečovala zbrane pre Ukrajinu počas vojenského konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom v roku 2014? Môže Andrej Kiska vylúčiť, že ako prezident pri svojich stanoviskách proti Rusku nebol ovplyvnený podnikaním svojho syna? Môže Andrej Kiska garantovať občanom Slovenska, že počas vojenského konfliktu na ukrajinsko-ruskej hranici, rozhodoval ako prezident úplne autonómne a nezávisle? Môže vtedajší prezident Andrej Kiska vylúčiť, že jeho ústretové postoje voči Ukrajine neboli motivované najmä snahou pomôcť podnikaniu svojho syna na Ukrajine?"

Dostala by sa strana za ľudí do parlamentu?

Po predchádzajúcich rečníckych otázkach si kladie poslednú: "Som prekvapený, že tak zásadná informácia o synovi vtedajšieho prezidenta - resp. o jeho pôsobení vo firme obchodujúcej so zbraňami na Ukrajine - nebola témou vtedajšej politiky na Slovensku. Dostala by sa vôbec strana A. Kisku Za ľudí do parlamentu, keby mali ľudia dostatok informácií?"

